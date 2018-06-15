"ЛГБТ не размножаются". Декан НПУ Драгоманова Турчинова в одной статье оскорбила всех

На самом деле, если следовать ее логике, она не имела права работать деканом в вузе, так как по ее логике ее место на кухне ", - советник министра образования и науки Иванна Коберник

Декан Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова Анна Турчинова раскритиковала новые учебники, высказалась за "традиционные семейные ценности" и "классическую" роль женщины в обществе.

Также она заявила, что изменения, которые предлагает специальная Антидискриминационная комиссия для учебников, якобы "направлены на ликвидацию классической модели семьи".

Речь идет о статье жены секретаря СНБО Александра Турчинова "Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей".

"В детях разрушается ориентация на брак и семью, на обязанности перед своими родителями и детьми. Кто решил, что традиционные роли женщины и мужчины в семье - это плохо?", - написала Турчинова в своей статье.

В комментарии Громадському Турчинова сказала, что такие изменения опасны, ведь "размывается понятие пола и размываются моральные нормы". Она также высказалась против ЛГБТ-сообщества и заявила, что это является "отклонением от нормы".

"ЛГБТ не размножаются. Поэтому им нужно, чтобы у них была новая, как говорится, кровь и плоть", - считает декан.

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Новые учебники с изменениями, внесенными антидискриминационной комиссией, должны быть выданы 1 сентября.

"Мне трудно комментировать Кстати, когда декан говорит такие ненаучные вещи. На самом деле, если следовать ее логике, она не имела права работать деканом в вузе, так как по ее логике ее место на кухне", - цитирует издание комментарий о статье декана советника министра образования и науки Иванну Коберник.

Согласно данным на сайте вуза, Анна Турчинова занимает должность декана факультета естественно-географического образования и экологии, доцент.

Провокационные заявления декана педвуза прозвучали перед проведением Марша равенства в Киеве, который запланирован на 17 июня. Единомышленником Турчиновой также выступил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который через суд добивается запрета КиевПрайда-2018.

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