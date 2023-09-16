Льготы на коммуналку: кто имеет право на 50, 75, 100% скидки — какие виды помощи и как оформить 16 сентября, 08:50 Как УБД реализовать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (Фото:tanja.kitura@gmail.com / Depositphotos)

Государство гарантирует военным денежное вознаграждение и предоставляет соцгарантии. Военные могут получить льготы за статус УБД, а также в случае получения ранений или инвалидности во время войны.

Военные со статусом УБД уже получают право на льготы, но для их получения необходимо пройти алгоритм действий. Рассказываем, как реализовать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам боевых действий.

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Льготы УБД — кто имеет право, кто такие родственники

Право на льготы по статусу УБД имеет не только военнослужащий, но и его родственники или семья.

К членам семьи льготника относятся:

- жена (или, соответственно, муж);

- их несовершеннолетние дети;

- их неженатые совершеннолетние дети при условии, что они являются лицами с инвалидностью с детства 1-й и 2-й группы, или лица с инвалидностью 1-группы;

- лицо, проживающее с лицом с инвалидностью вследствие войны 1-й группы, ухаживает за этим лицом, при условии, что лицо с инвалидностью не находится в зарегистрированном браке;

- нетрудоспособные родители и лица, которые находятся под опекой или попечительством лица, имеющего право на льготы и проживающего вместе с ним.

100%, 75% и 50% скидки на коммунальные — кто имеет право

Законодательство выделяет некоторые льготы для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников и защитниц, однако некоторые из них одинаковы для всех категорий.

Для УБД предусмотрены льготы на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартирной платы и других коммунальных услуг от 50% до 100%. Размер льготы установлен для следующих категорий:

1) лица с инвалидностью вследствие войны — 100% от оплаты за коммунальные услуги;

2) лица со статусом участника боевых действий — в размере 75%;

3) члены семей погибших военнослужащих — в размере 50%.

Льготы на оплату ЖКУ — пошаговая инструкция

Право на получение соответствующих льгот наступает только после получения удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, или члена семьи погибшего.

В случае, если такое лицо имеет желание воспользоваться правом на получение льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг, надо обращаться в Пенсионный фонд Украины с двумя заявлениями.

1) Первое заявление — о внесении сведений в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

2) Второе заявление — о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (приобретение твердого топлива, сжиженного газа).

При подаче заявления о внесении сведений в ЕГР лиц, имеющих право на льготы, также следует предоставлять следующие документы:

- паспорт гражданина Украины;

- документы, подтверждающие право на такую льготу;

- учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Отметим, что без внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, воспользоваться этими льготами фактически невозможно.

3) Оба заявления в Пенсионный фонд подаются льготником лично, или же в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Если у вас нет возможности обратиться именно таким способом, документы, вместе с заявлением, можно отправить по почте.

Также с такими заявлениями и документами можно обратиться к:

- уполномоченным лицам исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов соответствующей территориальной общины;

- военной администрации;

- Центру предоставления административных услуг.

В таком случае формируется электронное дело, которое в электронном виде пересылается в орган Пенсионного фонда в течение трех рабочих дней со дня его поступления.

Если человек имеет одновременно право на льготы по нескольким законам, то информация об этом лице, как льготника, вносится в реестр по всем имеющимся основаниям. Но в таком случае, лицо имеет право выбрать только одну льготу, с которой будет получать скидку на коммунальные услуги.

Если меняются какие-либо сведения в жилищном состоянии или относительно жилья льготника, такое лицо обязано в 30-дневный срок уведомить соответствующий орган Пенсионного фонда, в котором получает льготу.

Как оформить льготу дистанционно

Дистанционно оформить льготы можно по почте, отправив документы, или же это может сделать член вашей семьи по доверенности.

Нотариально заверенная доверенность в таком случае может быть удостоверена командиром воинской части, в которой проходит службу льготник, или же руководителем лечебного учреждения, если льготник находится на стационарном лечении.