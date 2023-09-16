Льготы на коммуналку: кто имеет право на 50, 75, 100% скидки — какие виды помощи и как оформить

16 сентября, 08:50
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Как УБД реализовать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (Фото:tanja.kitura@gmail.com / Depositphotos)

Как УБД реализовать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (Фото:tanja.kitura@gmail.com / Depositphotos)

Государство гарантирует военным денежное вознаграждение и предоставляет соцгарантии. Военные могут получить льготы за статус УБД, а также в случае получения ранений или инвалидности во время войны.

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Военные со статусом УБД уже получают право на льготы, но для их получения необходимо пройти алгоритм действий. Рассказываем, как реализовать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам боевых действий.

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Льготы УБД — кто имеет право, кто такие родственники

Право на льготы по статусу УБД имеет не только военнослужащий, но и его родственники или семья.

К членам семьи льготника относятся:

- жена (или, соответственно, муж);

- их несовершеннолетние дети;

- их неженатые совершеннолетние дети при условии, что они являются лицами с инвалидностью с детства 1-й и 2-й группы, или лица с инвалидностью 1-группы;

- лицо, проживающее с лицом с инвалидностью вследствие войны 1-й группы, ухаживает за этим лицом, при условии, что лицо с инвалидностью не находится в зарегистрированном браке;

- нетрудоспособные родители и лица, которые находятся под опекой или попечительством лица, имеющего право на льготы и проживающего вместе с ним.

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100%, 75% и 50% скидки на коммунальные — кто имеет право

Законодательство выделяет некоторые льготы для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников и защитниц, однако некоторые из них одинаковы для всех категорий.

Для УБД предусмотрены льготы на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартирной платы и других коммунальных услуг от 50% до 100%. Размер льготы установлен для следующих категорий:

1) лица с инвалидностью вследствие войны — 100% от оплаты за коммунальные услуги;

2) лица со статусом участника боевых действий — в размере 75%;

3) члены семей погибших военнослужащих — в размере 50%.

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Право на получение соответствующих льгот наступает только после получения удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, или члена семьи погибшего.

В случае, если такое лицо имеет желание воспользоваться правом на получение льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг, надо обращаться в Пенсионный фонд Украины с двумя заявлениями.

1) Первое заявление — о внесении сведений в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

2) Второе заявление — о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (приобретение твердого топлива, сжиженного газа).

При подаче заявления о внесении сведений в ЕГР лиц, имеющих право на льготы, также следует предоставлять следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

документы, подтверждающие право на такую льготу;

учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Отметим, что без внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, воспользоваться этими льготами фактически невозможно.

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3) Оба заявления в Пенсионный фонд подаются льготником лично, или же в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Если у вас нет возможности обратиться именно таким способом, документы, вместе с заявлением, можно отправить по почте.

Также с такими заявлениями и документами можно обратиться к:

уполномоченным лицам исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов соответствующей территориальной общины;

военной администрации;

Центру предоставления административных услуг.

В таком случае формируется электронное дело, которое в электронном виде пересылается в орган Пенсионного фонда в течение трех рабочих дней со дня его поступления.

Если человек имеет одновременно право на льготы по нескольким законам, то информация об этом лице, как льготника, вносится в реестр по всем имеющимся основаниям. Но в таком случае, лицо имеет право выбрать только одну льготу, с которой будет получать скидку на коммунальные услуги.

Если меняются какие-либо сведения в жилищном состоянии или относительно жилья льготника, такое лицо обязано в 30-дневный срок уведомить соответствующий орган Пенсионного фонда, в котором получает льготу.

Как оформить льготу дистанционно

Дистанционно оформить льготы можно по почте, отправив документы, или же это может сделать член вашей семьи по доверенности.

Нотариально заверенная доверенность в таком случае может быть удостоверена командиром воинской части, в которой проходит службу льготник, или же руководителем лечебного учреждения, если льготник находится на стационарном лечении.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Военные Коммуналка Инвалиды Льготы Жилищно-коммунальные услуги Субсидии Социальные льготы УБД

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