Лечение, коммунальные услуги и транспорт. Какие льготы получают лица с инвалидностью в результате войны в Украине 11 апреля, 16:19 Льготы военным в Украине: что предусмотрено законом для лиц с инвалидностью из-за войны войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине хотят еще одной категории военных предоставить статус лиц с инвалидностью в результате войны в Украине, а их семьям — статус семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. Рассказываем, какие льготы предусмотрены лицам с инвалидностью в результате войны.

В Украине общая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года, сотни тысяч мужчин и женщин защищают родину. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет – они могут быть мобилизованы по повестке, которые издаются во всех публичных местах.



Видео дня

Военные, получившие ранения или болезни, повлекшие инвалидность, имеют гарантированные государством льготы и соцгарантии, закрепленные Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Льготы лицам с инвалидностью в результате войны – кто получает

Льготы предоставляются лицам с инвалидностью в результате войны и распространяются на членов их семей. К членам семьи льготника при предоставлении льгот относятся:

жена ( муж);

муж); их несовершеннолетние дети ( до 18 лет);

до 18 лет); холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с ним.

Льготы лицам с инвалидностью в результате войны

Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты определяет, какие льготы могут получить лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним. Это:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

внеочередное бесплатное зубопротезирование ( за исключением протезирования из драгоценных металлов), бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;

за исключением протезирования из драгоценных металлов), бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями; бесплатное внеочередное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и обратно.

Лица с инвалидностью в результате войны из числа лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, бесплатно обеспечиваются санаторно-курортным лечением в первую очередь из числа внеочередников.

Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплат компенсации определяются Кабинетом Министров Украины.

Лица с инвалидностью в результате войны обеспечиваются путевками соответственно Министерством обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Службой безопасности Украины, центральными органами исполнительной власти, реализующими государственную политику в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, защиты государственной границы и другими органами по месту нахождения лица с инвалидностью на учете или по месту его работы.

По желанию лиц с инвалидностью вместо путевки на санаторно-курортное лечение они могут один раз в два года получать денежную компенсацию: лица с инвалидностью в результате войны I-II групп - в размере средней стоимости путевки, лица с инвалидностью в результате войны III группы - в размере 75 процентов средней стоимости путевки. Денежная компенсация предоставляется независимо от наличия медицинского заключения о необходимости санаторно-курортного лечения или медицинских противопоказаний;

100% скидка на плату за пользование жильем ( квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством ( 21 кв. метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении ( дома) и имеет право на скидку платы и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством 21 кв. метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении дома) и имеет право на скидку платы и дополнительно 10,5 кв. метра на семью); 100% скидка платы за пользование коммунальными услугами ( газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд внутри средних норм потребления;

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении (дома) и имеет право на скидку платы и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется скидка 100% за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади ( 42 кв. метра на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);

42 кв. метра на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью); 100% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных и межобластных независимо от расстояния и места жительства при наличии удостоверения установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда ― также электронного билета, выдаваемого на безвозмездной основе. Это право распространяется и на лицо, сопровождающее лицо с инвалидностью I группы;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и квартир и первоочередной ремонт жилых домов и квартир в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

внеочередное обслуживание амбулаторно-поликлиническими учреждениями, а также внеочередная госпитализация. внеочередная бесплатная установка квартирных телефонов и внеочередное пользование всеми услугами связи. Абонементная плата за использование квартирным телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов, а для лиц с инвалидностью Второй мировой войны со 100% скидкой от утвержденных тарифов;

пользование при выходе на пенсию ( независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;

независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы; право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы;

такой труд лиц с инвалидностью в результате войны регулируется соответствующими нормами законодательства Украины о труде и социальной защите лиц с инвалидностью;

преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятий, учреждений, организаций;

выплата пособия по временной нетрудоспособности работающим лицам с инвалидностью в результате войны в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года, а также пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории с учетом проезда туда и обратно в случае, когда для лечения не хватает ежегодного и дополнительного отпуска;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

внеочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций. Лица, указанные в этой статье, обеспечиваются жилой площадью в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет, а лица с инвалидностью I группы из числа участников боевых действий на территории других стран – в течение года;

органы исполнительной власти, исполнительные комитеты местных советов обязаны оказывать помощь лицам с инвалидностью в результате войны в строительстве индивидуальных жилых домов. Земельные участки для индивидуального домостроения, садоводства и огородничества отводятся указанным лицам в первоочередном порядке;

получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины;

первоочередное право на поступление в жилищно-строительные ( жилищных) кооперативов, кооперативов по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов. Гаражи, стоянки для транспортных средств лиц с инвалидностью в результате войны, имеющие медицинские показания на обеспечение транспортом, как правило, строятся вблизи домов;

жилищных) кооперативов, кооперативов по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов. Гаражи, стоянки для транспортных средств лиц с инвалидностью в результате войны, имеющие медицинские показания на обеспечение транспортом, как правило, строятся вблизи домов; лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется право бесплатного проезда раз в год ( туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, а лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью I группы ( не более одного сопровождающего) и 50% скидка стоимости проезда один раз в год ( туда и обратно) указанными видами транспорта;

туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, а лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью I группы не более одного сопровождающего) и 50% скидка стоимости проезда один раз в год туда и обратно) указанными видами транспорта; лицам с инвалидностью III группы предоставляется право бесплатного проезда раз в два года ( туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезда один раз в год ( туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой стоимости проезда;

туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезда один раз в год туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой стоимости проезда; лицам с инвалидностью в результате войны и лицам, сопровождающим в поездках лиц с инвалидностью I группы ( не более одного сопровождающего), предоставляется право пользования междугородным транспортом указанных видов в период с 1 октября по 15 мая с 50-процентной скидкой стоимости проезда без ограничения количества поездок;

не более одного сопровождающего), предоставляется право пользования междугородным транспортом указанных видов в период с 1 октября по 15 мая с 50-процентной скидкой стоимости проезда без ограничения количества поездок; внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем ( при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем) на срок эксплуатации до десяти лет ( с последующей заменой на новый), выплата компенсации на бензин ( горючее), ремонт, техническое обслуживание автомобилей или на транспортное обслуживание в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем) на срок эксплуатации до десяти лет с последующей заменой на новый), выплата компенсации на бензин горючее), ремонт, техническое обслуживание автомобилей или на транспортное обслуживание в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины; лица с инвалидностью в результате войны из числа лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем, безвозмездно обеспечиваются автомобилем в первую очередь из числа внеочередников в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

льгота по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

освобождение от арендной платы за нежилые помещения, арендуемые лицами с инвалидностью в результате войны под гаражи для специальных средств передвижения ( автомобилей, мотоколясок, велоколесок и т.п.) и бесплатное предоставление для этих средств гаражей-стоянок независимо от их формы собственности;

автомобилей, мотоколясок, велоколесок и т.п.) и бесплатное предоставление для этих средств гаражей-стоянок независимо от их формы собственности; внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за лицом с инвалидностью, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

внеочередное обслуживание предприятиями, учреждениями, организациями службы быта, общепита, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта;

право на внеочередное обеспечение продовольственными товарами улучшенного ассортимента и промышленными товарами повышенного спроса согласно перечню и нормам, устанавливаемым Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.

Денежное пожизненное содержание

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая вместо пенсии государственная социальная помощь повышаются:

лицам с инвалидностью I группы – в размере 50 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

лицам II группы – 40 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

лицам II группы – 30 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Ежегодно до 5 мая лицам с инвалидностью в результате войны выплачивается разовая денежная помощь в размерах, определяемых Кабинетом Министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.

Лицам с инвалидностью в результате войны II и III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше, предоставляются льготы, предусмотренные для лиц с инвалидностью в результате войны I группы.