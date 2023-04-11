Лечение, коммунальные услуги и транспорт. Какие льготы получают лица с инвалидностью в результате войны в Украине
Льготы военным в Украине: что предусмотрено законом для лиц с инвалидностью из-за войны войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине хотят еще одной категории военных предоставить статус лиц с инвалидностью в результате войны в Украине, а их семьям — статус семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. Рассказываем, какие льготы предусмотрены лицам с инвалидностью в результате войны.
В Украине общая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года, сотни тысяч мужчин и женщин защищают родину. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет – они могут быть мобилизованы по повестке, которые издаются во всех публичных местах.
Военные, получившие ранения или болезни, повлекшие инвалидность, имеют гарантированные государством льготы и соцгарантии, закрепленные Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.
Льготы лицам с инвалидностью в результате войны – кто получает
Льготы предоставляются лицам с инвалидностью в результате войны и распространяются на членов их семей. К членам семьи льготника при предоставлении льгот относятся:
- жена (муж);
- их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с ним.
Льготы лицам с инвалидностью в результате войны
Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты определяет, какие льготы могут получить лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним. Это:
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- внеочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов), бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
- бесплатное внеочередное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и обратно.
Лица с инвалидностью в результате войны из числа лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, бесплатно обеспечиваются санаторно-курортным лечением в первую очередь из числа внеочередников.
Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплат компенсации определяются Кабинетом Министров Украины.
Лица с инвалидностью в результате войны обеспечиваются путевками соответственно Министерством обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Службой безопасности Украины, центральными органами исполнительной власти, реализующими государственную политику в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, защиты государственной границы и другими органами по месту нахождения лица с инвалидностью на учете или по месту его работы.
- По желанию лиц с инвалидностью вместо путевки на санаторно-курортное лечение они могут один раз в два года получать денежную компенсацию: лица с инвалидностью в результате войны I-II групп - в размере средней стоимости путевки, лица с инвалидностью в результате войны III группы - в размере 75 процентов средней стоимости путевки. Денежная компенсация предоставляется независимо от наличия медицинского заключения о необходимости санаторно-курортного лечения или медицинских противопоказаний;
- 100% скидка на плату за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении (дома) и имеет право на скидку платы и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- 100% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд внутри средних норм потребления;
Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении (дома) и имеет право на скидку платы и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.
- для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется скидка 100% за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади ( 42 кв. метра на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);
- 100% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных и межобластных независимо от расстояния и места жительства при наличии удостоверения установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда ― также электронного билета, выдаваемого на безвозмездной основе. Это право распространяется и на лицо, сопровождающее лицо с инвалидностью I группы;
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и квартир и первоочередной ремонт жилых домов и квартир в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
- внеочередное обслуживание амбулаторно-поликлиническими учреждениями, а также внеочередная госпитализация. внеочередная бесплатная установка квартирных телефонов и внеочередное пользование всеми услугами связи. Абонементная плата за использование квартирным телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов, а для лиц с инвалидностью Второй мировой войны со 100% скидкой от утвержденных тарифов;
- пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;
- право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;
- внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы;
- такой труд лиц с инвалидностью в результате войны регулируется соответствующими нормами законодательства Украины о труде и социальной защите лиц с инвалидностью;
- преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятий, учреждений, организаций;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности работающим лицам с инвалидностью в результате войны в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;
- выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года, а также пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории с учетом проезда туда и обратно в случае, когда для лечения не хватает ежегодного и дополнительного отпуска;
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;
- внеочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций. Лица, указанные в этой статье, обеспечиваются жилой площадью в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет, а лица с инвалидностью I группы из числа участников боевых действий на территории других стран – в течение года;
- органы исполнительной власти, исполнительные комитеты местных советов обязаны оказывать помощь лицам с инвалидностью в результате войны в строительстве индивидуальных жилых домов. Земельные участки для индивидуального домостроения, садоводства и огородничества отводятся указанным лицам в первоочередном порядке;
- получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины;
- первоочередное право на поступление в жилищно-строительные (жилищных) кооперативов, кооперативов по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов. Гаражи, стоянки для транспортных средств лиц с инвалидностью в результате войны, имеющие медицинские показания на обеспечение транспортом, как правило, строятся вблизи домов;
- лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется право бесплатного проезда раз в год (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, а лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью I группы (не более одного сопровождающего) и 50% скидка стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта;
- лицам с инвалидностью III группы предоставляется право бесплатного проезда раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезда один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой стоимости проезда;
- лицам с инвалидностью в результате войны и лицам, сопровождающим в поездках лиц с инвалидностью I группы (не более одного сопровождающего), предоставляется право пользования междугородным транспортом указанных видов в период с 1 октября по 15 мая с 50-процентной скидкой стоимости проезда без ограничения количества поездок;
- внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем (при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем) на срок эксплуатации до десяти лет (с последующей заменой на новый), выплата компенсации на бензин (горючее), ремонт, техническое обслуживание автомобилей или на транспортное обслуживание в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
- лица с инвалидностью в результате войны из числа лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем, безвозмездно обеспечиваются автомобилем в первую очередь из числа внеочередников в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
- льгота по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;
- освобождение от арендной платы за нежилые помещения, арендуемые лицами с инвалидностью в результате войны под гаражи для специальных средств передвижения (автомобилей, мотоколясок, велоколесок и т.п.) и бесплатное предоставление для этих средств гаражей-стоянок независимо от их формы собственности;
- внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за лицом с инвалидностью, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;
- внеочередное обслуживание предприятиями, учреждениями, организациями службы быта, общепита, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта;
- право на внеочередное обеспечение продовольственными товарами улучшенного ассортимента и промышленными товарами повышенного спроса согласно перечню и нормам, устанавливаемым Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.
Денежное пожизненное содержание
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая вместо пенсии государственная социальная помощь повышаются:
- лицам с инвалидностью I группы – в размере 50 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- лицам II группы – 40 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- лицам II группы – 30 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Ежегодно до 5 мая лицам с инвалидностью в результате войны выплачивается разовая денежная помощь в размерах, определяемых Кабинетом Министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.
Лицам с инвалидностью в результате войны II и III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше, предоставляются льготы, предусмотренные для лиц с инвалидностью в результате войны I группы.