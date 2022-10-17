Отпуск, лечение и пособие. Какие льготы получают украинские военнослужащие в 2022—2023 годах 17 октября, 11:03 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

С 24 февраля продолжается мобилизация из-за вторжения России в Украину. Какие льготы обязано государство обеспечивать украинским военнослужащим .

После полномасштабного вторжения России в Украину, Правительство и Верховная Рада работают над обеспечением денежного довольствия и льгот для военных, защищающих страну от оккупантов.

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Поездки военных за границу

В Верховной Раде разрабатывают законопроект, согласно которому военнослужащие получат право на выезд за границу в семью. Инициатор законопроекта Сергей Рудык предлагает предоставить военным право на 90 дней выезда за границу к родным по крови или браку без учета времени на дорогу. Выезд будет возможен без денежных залогов или унизительных сборов документов.

В октябре 2022 года проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» № 8090 от 30.09.2022 находится на повторном рассмотрении комитета

Право на сохранение стажа работы

С 24 февраля по июль 2022 военнослужащие получили право на сохранение рабочего стажа и заработной платы. То есть военные должны получать зарплату по месту работы и выплаты за службу, в том числе за участие в боевых действиях, если они были.

Однако с 1 июля в законы были внесены изменения. 01 июля 2022 года внесены изменения в статью 119 КЗоТ, а именно были исключены положения о сохранении средней заработной платы по месту работы работника на время призыва на военную службу.

На 2022-2023 годы украинские военнослужащие имеют право на сохранение их места работы, а время прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж.

Выплаты военнослужащим в 2022-2023 годах

Государство должно осуществлять продовольственное, вещное и другое обеспечение военнослужащих. В частности, военным назначается ежемесячный должностной оклад, надбавки, доплаты и премии, выплаты за участие в боевых действиях и/или нахождение в плену, в окружении.

Можно выделить следующие виды денежных выплат:

должностной оклад, оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия ( повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премия);

повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премия); одноразовые дополнительные виды денежного довольствия;

выплаты за участие в боевых действиях или выполнение боевых задач в зоне боевых действий, пребывание в плену/окружении;

другие выплаты, не имеющие постоянного характера.

Отдельные виды выплат и доплат имеют размер до 100 тыс грн в месяц, которые выплачиваются пропорционально в месяц. Для получения выплат командование представляет отчеты об участии и задании личного состава в боевых действиях.

Право на бесплатный проезд и провоз багажа

Украинские военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица при наличии удостоверения установленного образца, а при необходимости электронного билета имеют право на бесплатный проезд по всем видам транспорта городского, пригородного и междугороднего сообщения в Украине кроме такси. Имеют право на приобретение билетов для себя и семьи вне очереди, а также 50-процентную скидку при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом для военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участников боевых действий и приравненных к ним лиц.

Военнослужащие имеют право на перевозку до 20 тонн личного имущества в контейнерах с предыдущего места жительства к новому железнодорожному транспорту, а там, где такого вида транспорта нет, — другими видами транспорта, кроме воздушного. Это право обеспечивается при переводе или увольнении с военной службы.

В частности, бесплатный проезд предоставляется при поездке:

в командировку;

в отпуск в пределах Украины ( при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу);

при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу); при переводе на новое место прохождения воинской службы или в связи с передислокацией воинской части;

к месту жительства, избранного при увольнении с военной службы, внутри Украины.

Право на ежегодный отпуск

Во время военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени на проезд к месту проведения отпуска на обратно, но не более двух суток в один конец.

Срок этого отпуска планируется изменять с правом на выезд за границу.

Медицинская помощь военнослужащим и охрана труда

Украинские военнослужащие имеют право на получение бесплатной реабилитации и лечения, отпуска с сохранением выплат для восстановления здоровья в связи с болезнью.

В целом военным предоставляется право на такие виды лечения:

в связи с болезнью военнослужащему предоставляется отпуск по лечению с сохранением денежного и материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии. Продолжительность такого отпуска зависит от характера заболевания;

бесплатная для участников боевых действий психологическая, медико-психологическая реабилитация, денежная помощь на оздоровление;

здравоохранение и медицинская помощь;

единовременная денежная помощь в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Юридическая помощь военнослужащим

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на безвозмездную вторичную правовую помощь, то есть на помощь в составлении процессуальных документов (исковых заявлений) и их интересов в суде.

Оздоровление детей

Детям военнослужащих по месту жительства их семей в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

Дети военнослужащих и военнослужащих, погибших во время боевых действий во время военного положения, смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых при наличии согласия Нацсоцслужбы.

При этом при подаче пакета документов в уполномоченный орган больше не нужно осуществлять их нотариальное удостоверение.