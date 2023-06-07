Для УБД и членов семей. Некоторые категории военных и их семьи могут получить новые льготы в Украине 7 июня, 12:17 Льготы УБД и ветеранам: Кому могут предоставить новые льготы в социальной сфере в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военным УБД и их семьям предусмотрены льготы и выплаты. Во время войны увеличивается количество людей, которые имеют на них право, и депутаты планируют изменить некоторые льготы и ввести другие для сразу нескольких категорий военных.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9357 от 06.06.2023, в котором предлагают значительно расширить социальные гарантии для украинских защитников и их родных. Изменения будут вносить в Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, в Основы законодательства Украины о здравоохранении, Закон Украины О внешкольном образовании, Закон о дошкольном образовании и Закон Украины О полном общем среднем образовании.

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Изменения будут касаться широкого круга категорий военных и их родственников. Авторы предлагают расширить льготы в социальном секторе для семей и военных. По их словам, из-за войны России против Украины растет количество людей с инвалидностью и семей погибших военных, а бюджет испытывает дефицит ресурсов для обеспечения необходимых условий.

«Свою роль также играет в таких условиях постоянный дефицит финансовых ресурсов для обеспечения достаточного уровня потребностей и социальной защиты таких категорий граждан с одновременным прогрессированием масштаба необходимой социальной поддержки и дополнительных гарантий в сфере защиты прав таких лиц, в частности в медицинской помощи, реабилитации среди ветеранов войны, в сфере получения образовательных услуг для детей ветеранов войны и детей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины», — отмечают они в пояснительной записке.

Кто может получить новые льготы военным

Законом предусмотрено внесение изменений в несколько действующих законов, которые предоставляют одинаковые льготы для таких категорий военных и их семей:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники войны, их дети;

дети погибших ( умерших) ветеранов войны;

умерших) ветеранов войны; дети погибших ( умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Какие льготы получают УБД и их семьи

Указанные категории военных и члены их семей, указанные в законе получают четыре вида дополнительных льгот в Украине. Соответствующие изменения вносятся также в законы, регулирующие каждую из этих сфер:

бесплатные медицинские услуги в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях ( частной или смешанной формы собственности или у ФЛП);

частной или смешанной формы собственности или у ФЛП); бесплатное зачисление и обучение их детей в частных и корпоративных учреждениях дошкольного образования;

бесплатное зачисление и обучение их детей в частных и корпоративных учреждениях общего среднего образования;

бесплатное зачисление и обучение их детей в частных заведениях внешкольного образования.

Частные учреждения здравоохранения предоставляют услуги указанным категориям военных и их семей за свой счет в соответствии с законом. При этом это может быть не реже каждого двадцатого случая предоставления соответствующей услуги по каждому виду медицинской услуги при условии наличия таких пациентов.

Порядок предоставления и виды таких медицинских услуг определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Учреждения дошкольного, школьного и внешкольного образования должны предоставлять услуги как минимум одному ученику в каждую группу из числа детей лиц, имеющих статус участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участника войны, а также детей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, и дети которых имеют право на бесплатное зачисление.