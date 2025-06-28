Льготы УБД 2025. Какую поддержку получают при поступлении на обучение, как воспользоваться, необходимые документы

Государство оказывает целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования отдельным категориям граждан, среди которых военнослужащие, а также пострадавшие в результате российской агрессии.

Какую поддержку получают военнослужащие при поступлении на обучение — объяснили в Министерстве юстиции.

Кто может получить льготы при поступлении на обучение

Право на государственную целевую поддержку предоставляется:

Реклама

▪ лицам, признанным участниками боевых действий, лицами с инвалидностью вследствие войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства;

▪ лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Правовые основания для предоставления таких льгот определены Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2016 года № 975 О предоставлении государственной целевой поддержки некоторым категориям граждан для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

В какой форме предоставляется государственная целевая поддержка

Льготы предоставляются в нескольких формах в зависимости от категории лица и формы обучения. В частности, это может быть:

Полная оплата обучения — в случае зачисления поступающего на обучение по государственному или региональному заказу.

Льготный долгосрочный кредит на оплату обучения — для тех, кто учится по контракту, государство или местные власти могут предоставить кредит на выгодных условиях, который покроет часть стоимости обучения.

Первоочередной перевод на бюджет — контрактники могут быть переведены на обучение по государственному (региональному) заказу за счет перераспределения бюджетных мест в учебных заведениях.

Социальная стипендия — для тех, кто учится на дневной форме по государственному или региональному заказу, предусмотрена ежемесячная финансовая поддержка.

Бесплатное обеспечение учебниками — лица с льготным статусом могут бесплатно пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда учебного заведения.

Бесплатный доступ к Интернету и учебным базам данных — в государственных и коммунальных учебных заведениях льготные категории лиц имеют доступ к цифровым ресурсам бесплатно.

Бесплатное или льготное проживание в общежитиях — для студентов дневной формы обучения возможно проживание в ученических или студенческих общежитиях бесплатно или со льготной оплатой.

Как воспользоваться льготами: перечень документов

Чтобы получить государственную целевую поддержку, необходимо лично подать заявление на имя руководителя учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования с указанием вида поддержки.

К заявлению следует приложить копии соответствующих документов, подтверждающих льготный статус:

▪ удостоверение участника боевых действий;

▪ удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

▪ удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства;

▪ выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Государственная целевая поддержка предоставляется по решению руководителя учебного заведения.