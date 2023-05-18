Помощь военным и их семьям. Какие льготы предусмотрены для УБД в Украине и как их оформить в 2023 году
Льготы УБД 2023: какие типы льгот гарантирует государство и как оформить в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине участники боевых действий имеют право на пожизненные льготы в различных сферах жизни, и некоторые из них распространяются на членов их семей. Рассказываем, какие именно льготы сейчас гарантированы в Украине и как их оформлять.
Военнослужащие в Украине, которые защищают страну от российского вторжения, получают доплаты к денежным выплатам за выполнение боевых задач, помощь за ранения или травмирования и другие. Однако участники боевых действий также имеют право на оформление специальных льгот в различных сферах жизни — от предоставления медицинских услуг до льгот на обучение детей.
Для получения льгот для УБД необходимо вде иметь оформленный статус участника боевых действий. Тогда, можно обратиться в Пенсионный фонд Украины несколькими путями, предоставив всю необходимую информацию.
Как получить льготы участникам боевых действий
Для получения льгот лица со статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, независимо от места их регистрации. Заявления, которые необходимо предоставить:
- заявление о внесении лица в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- заявление об установлении льготы.
Куда можно подавать заявления о льготах УБД:
- в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине(перечень действующих сервисных центров);
- отправить по почте;
- через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- через приложение Дія (при наличии Дія. Підпис).
Какие льготы предусмотрены УБД в Украине
В Украине льготы участникам боевых действий, военным с инвалидностью, ветеранам боевых действий гарантирует Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. Участникам боевых действий предусмотрены следующие льготы:
Медицинские льготы
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины;
- пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
Льготы на коммунальные услуги
- 75-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.
Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.
- для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. метра на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);
- первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;
- участники боевых действий, получившие ранение, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, — в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины;
- первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;
- внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50 процентов — дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов;
Льготы на проезд
- 75-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания при наличии удостоверения установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, который выдается на бесплатной основе;
- бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой;
Социальные и налоговые льготы
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;
- по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;
- первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;
- внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;
- участникам боевых действий на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования, право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.
Государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям, в том числе детям, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Такие льготы для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования предоставляются в виде:
- полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
- льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
- социальной стипендии;
- бесплатного обеспечения учебниками;
- бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;
- бесплатного проживания в общежитии;
- других мероприятий, утвержденных Кабинетом Министров Украины.
Порядок и условия предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования указанным категориям граждан определяются Кабинетом Министров Украины.
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