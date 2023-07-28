Социальные гарантии. Какие льготы получают семьи погибших военнослужащих и какие документы нужны для оформления 28 июля, 14:16 Помощь семьям военных — какие льготы предусмотрены семьям военнослужащих, которые погибли (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитники и защитницы должны почитаться в Украине превыше всего. Государство гарантирует соцзащиту и помощь военным и их семьям. Рассказываем, какие льготы имеют семьи погибших ветеранов в Украине.

С 24 февраля 2022 года десятки тысяч украинцев и украинок стали на защиту Украины в Силах Обороны. К сожалению, герои могут погибнуть в противостоянии с российскими оккупантами, и государство гарантирует некоторые выплаты и льготы военным и их семьям, а также помощь в случае гибели военного.

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Волонтерское объединение Vesta объясняет, какие льготы получают члены семьи погибшего ветерана войны и кто имеет право на помощь государства.

«Льготы не предоставляются по умолчанию, их можно получить по желанию, получив для этого статус члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны. Эта процедура предусматривает сбор и подачу документов», — объясняют эксперты.

Статус члена семьи погибшего ветерана войны — кто получает

В соответствующие органы могут обратиться родственники военного, который погиб на войне. К их числу относятся:

иждивенцы, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

родители; жена/муж, которые не вступили в брак во второй раз;

совершеннолетние дети, которые не имеют и не имели своих семей;

совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести;

Статус члена семьи погибшего ветерана войны — список льгот

Государство предусматривает помощь семьям погибших, кроме денежных выплат за смерть военного. На какие льготы могут претендовать семьи погибших:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное зубопротезирование;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

50% скидка платы за пользование жильем (квартирная плата), если жилье снимается официально;

50% скидка платы за пользование коммунальными услугами;

50% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

внеочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов, техническое обслуживание и обеспечение стоянками транспортных средств;

внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, определяемых Кабинетом Министров Украины;

поступление вне конкурса в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионального предвысшего образования на специальности, подготовка по которым осуществляется за счет средств соответственно государственного и местных бюджетов.

Статус члена семьи погибшего ветерана войны — документы

Для получения статуса и, соответственно, удостоверения, необходимо обращаться по месту регистрации (прописке) в:

структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве госадминистраций;

исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

Для подачи на статус, необходимо подготовить заявление и список необходимых документов:

Заявление в произвольной форме; Заключение судебно-медицинской экспертизы — для членов семей погибших (умерших) гражданских лиц; Справка (выписка из приказа) руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил о добровольном обеспечении или добровольном привлечении к обеспечению проведения антитеррористической операции, осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях лица, погибшего (пропала без вести) или умерла — для членов погибших (умерших) волонтеров, указанных в пункте 2 статьи 10−1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Справка руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил о выполнении добровольческими формированиями задач АТО во взаимодействии с Вооруженными Силами, МВД, Национальной гвардией и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами во время пребывания непосредственно в районах АТО в период ее проведения ― для членов погибших (умерших) лиц из состава добровольческих формирований, не включенных в состав ВСУ и других военных формирований, указанных в пункте 4 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Справка руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил о выполнении добровольческим формированием, в состав которого входило умершее (погибшее) лицо, задач АТО во взаимодействии с Вооруженными Силами, МВД, Национальной гвардией или другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами во время пребывания непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения ― для членов погибших (умерших) лиц из состава добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ и других военных формирований, указанных в пункте 3 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Справка МСЭК, подтверждающая наличие у умершего участника боевых действий и участника войны при жизни инвалидности от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам ― для жен (мужей) умерших участников боевых действий и участников войны, указанных в абзаце первом пункте 2 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Документы о непосредственном выполнении задач АТО в районах ее проведения (выписки из приказов, распоряжений, книг нарядов, материалов специальных/должностных расследований по фактам получения ранений), а также другие выданные государственными органами официальные документы, содержащие достаточные доказательства о непосредственном участии лица, которое умерло (погибло), во время выполнения задач антитеррористической операции в районах ее проведения, или письменные показания не менее двух свидетелей из числа лиц, которые вместе с таким лицом участвовали в антитеррористической операции и получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны ― для членов погибших (умерших) лиц из состава добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ и других военных формирований, указанных в пункте 3 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Документы о непосредственном привлечении погибшего (пропавшего без вести) или умершего к обеспечению проведения АТО/ООС и в период осуществления указанных мероприятий, о выполнении лицом мобилизационных задач (заказов) для участия в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, или направление (прибытие) в командировку для непосредственного участия в антитеррористической операции в районах ее проведения, обеспечение осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в районах и в период осуществления указанных мероприятий (выписки из приказов, распоряжений, командировочных удостоверений, книг нарядов, материалов специальных/служебных расследований по фактам получения ранений, документы, подтверждающие выполнение предприятием, учреждением и организацией мобилизационных задач (заказов), а также документы, являвшиеся основанием для принятия руководителем предприятия, учреждения и организации решения о направлении лица в такую командировку) ― для членов семей работников предприятий, учреждений и организаций, указанных в пункте 5 статьи 10-1 Закона Украины ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Документы о непосредственном участии лица, которое защищало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимало непосредственное участие в АТО/ООС, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины , и погибло (пропало без вести), умерло в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО/ООС, при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины ― для членов погибших (умерших) военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, полицейских и других правоохранительных и военных формирований, указанных в пункте 5 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (кроме членов семей лиц, входивших в состав добровольческого формирования территориального общества, и членов семей работников предприятий, учреждений и организаций); Документы о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины ― для членов семей лиц, входивших в состав добровольческого формирования территориального общества, указанных в пункте 5 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Ходатайство о предоставлении статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, руководителя добровольческого формирования, в состав которого входило лицо, которое погибло (пропало без вести) или умерло. К ходатайству прилагаются документы или письменные показания не менее двух свидетелей из числа лиц, которые вместе с таким лицом принимали участие в АТО и получили статус участника боевых действий, или лица с инвалидностью в результате войны, или участника войны в соответствии с Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, подтверждающие участие погибшего (пропавшего без вести), умершего, в АТО ― для членов погибших (умерших) лиц из состава добровольческих формирований, которые не были включены в состав ВСУ и других военных формирований, указанных в пункте 4 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Копия контракта добровольца территориальной обороны ― для членов семей лиц, входивших в состав добровольческого формирования территориального общества, указанных в пункте 5 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Копия договора о волонтерской деятельности (при наличии) или копия договора о предоставлении волонтерской помощи ― для членов погибших (умерших) волонтеров, указанных в пункте 2 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Удостоверение УБД или лица с инвалидностью в результате войны или участника войны ― для жен (мужчин), указанных в пункте 2 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Удостоверение УБД и документ, подтверждающий обучение по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования ― для детей умерших участников боевых действий, не достигших 23 лет, указанных в пункте 4 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Постановление штатной военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования ― для членов семей погибших (умерших) военнослужащих Решение суда об установлении факта добровольного обеспечения или добровольного привлечения к обеспечению проведения АТО/ООС погибшего (пропавшего без вести) или умершего – при отсутствии документов (кроме свидетельства о смерти (копии) или сообщения о гибели лица и заключении судебно-медицинской экспертизы) ) ― для членов погибших (умерших) волонтеров, указанных в пункте 2 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Свидетельство о рождении ребенка (копия) ― для детей погибших (умерших); Свидетельство о рождении личности (копия) ― для родителей погибшего (умершего); Свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели личности – для членов семей погибших (умерших); Свидетельство о браке (копия) ― для жен (мужей); Свидетельства командира (начальника) воинской части (органа, подразделения), руководителя добровольческого формирования, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО/ООС, заверенные печатью воинской части ― для членов погибших (умерших) волонтеров, указанных в пункте 2 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны гарантиях их социальной защиты; Страницы паспортов с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации (копии) ― для совершеннолетних членов семей погибших (умерших);

Сроки предоставления статуса члена семьи погибшего ветерана войны

«Решение о предоставлении (или непредоставлении такого статуса) местное управление соцзащиты должно принять в течение месяца», — пояснили волонтеры.

Основания для непредоставления статуса:

Не полный перечень документов;

Предоставлена недостоверная информация;

Законом предусмотрена возможность обжалования решения о предоставлении или непредоставлении статуса члена семьи погибшего ветерана войны в окружном суде.