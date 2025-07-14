Льготы на ЖКУ для семей ветеранов: кто и на что может получить, как и куда обращаться, документы и размер

Льготы на оплату коммунальных услуг для ветеранов и их семей (Фото: Зарина Лукаш / Alamy via Flickr)

Семьи украинских ветеранов имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как оформить льготы и какие документы нужны — объяснили в Министерстве юстиции.

На какие льготы члены семьи могут рассчитывать и в какой форме оказывают помощь

Льготы предоставляют на следующие услуги:

▪ на услуги по управлению многоквартирным домом (квартирная плата);

▪ на коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, управлению бытовыми отходами;

▪ на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — один раз в год в денежной наличной форме.

С января 2023 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.

Кто из членов семьи может подать заявление

Перечень членов семьи, которые могут подать заявление на льготы:

▪ муж;

▪ жена;

▪ нетрудоспособные родители;

▪ законный представитель ребенка (до 18 лет);

▪ неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

▪ лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.

Куда обращаться, как подать заявление и перечень документов

Заявления с необходимыми документами принимаются:

▪ органами Пенсионного фонда Украины;

▪ уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации;

▪ должностными лицами центра предоставления административных услуг.

Заявление и документы можно подать:

▪ лично;

▪ по почте;

▪ в электронной форме через официальный сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, портал Дія.

Члену семьи для получения льготы необходимо подать следующие документы:

▪ заявление;

▪ выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Размер льготы и когда ее назначают

Размер льготы зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, имеющих право на льготы.

Назначают и предоставляют льготы:

▪ на оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона — ежемесячно;

▪ на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения 1 раз в год.

Каждый год обращаться не нужно — льготы продлеваются автоматически.

Напомним, что участники боевых действий и участники Революции достоинства имеют 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.