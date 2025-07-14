Льготы на ЖКУ для семей ветеранов: кто и на что может получить, как и куда обращаться, документы и размер
Льготы на оплату коммунальных услуг для ветеранов и их семей (Фото: Зарина Лукаш / Alamy via Flickr)
Семьи украинских ветеранов имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Как оформить льготы и какие документы нужны — объяснили в Министерстве юстиции.
На какие льготы члены семьи могут рассчитывать и в какой форме оказывают помощь
Льготы предоставляют на следующие услуги:
▪ на услуги по управлению многоквартирным домом (квартирная плата);
▪ на коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, управлению бытовыми отходами;
▪ на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ежемесячно в денежной форме, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — один раз в год в денежной наличной форме.
С января 2023 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.
Кто из членов семьи может подать заявление
Перечень членов семьи, которые могут подать заявление на льготы:
▪ муж;
▪ жена;
▪ нетрудоспособные родители;
▪ законный представитель ребенка (до 18 лет);
▪ неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
▪ лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.
Куда обращаться, как подать заявление и перечень документов
Заявления с необходимыми документами принимаются:
▪ органами Пенсионного фонда Украины;
▪ уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации;
▪ должностными лицами центра предоставления административных услуг.
Заявление и документы можно подать:
▪ лично;
▪ по почте;
▪ в электронной форме через официальный сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, портал Дія.
Члену семьи для получения льготы необходимо подать следующие документы:
▪ заявление;
▪ выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.
Размер льготы и когда ее назначают
Размер льготы зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи лиц, имеющих право на льготы.
Назначают и предоставляют льготы:
▪ на оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона — ежемесячно;
▪ на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения 1 раз в год.
Каждый год обращаться не нужно — льготы продлеваются автоматически.
Напомним, что участники боевых действий и участники Революции достоинства имеют 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.