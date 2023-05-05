Постановления и запреты Кабмина. Могут ли ВПЛ не платить коммунальные платежи у себя дома

5 мая, 18:18
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Могут ли ВПЛ не платить коммунальные платежи у себя дома (Фото:pressfoto/freepik)

Могут ли ВПЛ не платить коммунальные платежи у себя дома (Фото:pressfoto/freepik)

Рассказываем, можно ли не оплачивать коммунальные услуги на дому в случае непроживания, будут ли начислены штрафные санкции за несвоевременную оплату и прекратят ли предоставление коммунальных услуг.

Закон О жилищно-коммунальных услугах устанавливает для потребителя жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) обязанность оплачивать предоставленные ЖКУ по ценам/тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, установленные соответствующими договорами о предоставлении ЖКУ, а в случае несвоевременной оплаты оплачивать пеню.

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Вместе с тем, постановлением Кабмина от 5 марта 2022 г. № 206 было запрещено:

1) начислять и взимать:

  • неустойку (штрафы, пеню);
  • инфляционные начисления;
  • проценты годовых, начисленные на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги;

2) прекращать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Кроме того, потребитель имеет право не оплачивать коммунальные услуги в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг. Для этого нужно подать заявление предоставителю соответствующих ЖКУ, к которому приобщить доказательства временного отсутствия, например:

  • справку по временному месту жительства;
  • справку о лечении;
  • справку о прохождении военной службы;
  • справку о взятии на учет ВПЛ.

Обратите внимание: льготы по возможности не оплачивать услуги не касаются услуг:

  • снабжение тепловой энергии;
  • услуг по управлению многоквартирным домом.

Также в период действия военного положения не совершаются исполнительные действия по:

  1. решений о взыскании с физических лиц задолженности по ЖКУ в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных ( боевых) действий, либо находящихся либо находившихся во временной оккупации, окружении ( блокировании) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  2. решений о взыскании за ЖКУ относительно недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и было уничтожено или повреждено в результате военных ( боевых) действий.
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Редактор: Алена Дука

Теги:   ЖКХ Соцсектор ВПЛ

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