Законное право. Какие налоговые льготы для многодетных семей и одиноких родителей предусмотрены в 2023 году
Налоговые льготы для многодетных семей и одиноких родителей (Фото:Pixabay/pexels)
В 2023 году Кабмин продолжает поддерживать многодетные семьи и одиноких родителей и пытается сделать так, чтобы материальное обеспечение таких семей было на достойном уровне.
Какую семью можно назвать многодетной
Если в семье между супругами официально зарегистрирован брак и в этой семье воспитываются три или более несовершеннолетних детей, то такую семью можно назвать многодетной. Это касается и тех случаев, когда несовершеннолетние дети у официально зарегистрированных супругов были рождены в предыдущих браках, но проживают вместе в новой семье, и их, в общей сложности, в этой семье более трех. Также многодетной считается и та семья, в которой на иждивении только одного из родителей (матери или отца) находятся трое и более несовершеннолетних детей.
Статус многодетности может быть продлен на период после совершеннолетия детей, если они учатся в учебном заведении на дневном отделении (в соответствии со статьей №1 Закона Украины Об охране детства). В этом случае статус многодетной семьи сохраняется до окончания обучения, но не позднее, чем он достигнет возраста 23 лет.
Каких родителей можно назвать одинокими
Опираясь на статью № 18-1 Закона Украины О государственной помощи семьям с детьми, родителями одиночками (матерью или отцом) считаются мать, отец или усыновитель ребенка, не состоящие в зарегистрированном браке со вторым отцом этого ребенка, если на их обеспечении состоит несовершеннолетний ребенок (или дети). При этом обязательным пунктом, подтверждающим статус матери одиночки, является отсутствие записи об отце в свидетельстве рождения ребенка. Или наличие отметки о том, что данные о втором родителе записаны со слов матери. Такая отметка делается работником органа ЗАГС или другого соответствующего органа в установленном порядке.
Кроме того, на получение помощи и льгот могут рассчитывать такие родители одиночки:
- Вдовы или вдовцы, оставшиеся с несовершеннолетними детьми после смерти родителя;
- Мать, отец или усыновитель ребенка, если второй родитель умер после расторжения их брака, но при условии, что остался отец (мать, отец, усыновитель) не получал на ребенка пенсию по потере кормильца или социальной помощи от государства;
- Одинокая мать (отец, усыновитель), или вдова (вдовец) после смерти второго родителя, при условии, что они расторгли брак до смерти, вступили в официальный брак, то все права одиноких родителей сохраняются при условии: дети были рождены до регистрации этого брака и новый муж (жена) этого ребенка не усыновляли.
Какие права и льготы для многодетных семей предоставляются в 2023 году
Для многодетных семей в 2023 году в соответствии со статьей 13 Закона Украины Об охране детства предоставлены следующие льготы:
- 50% скидка от стоимости оплаты за пользование жильем (квартплаты), при условии соблюдения жилищных норм, прописанных в законодательстве Украины (не более 21 квадратного метра общей площади квартиры (дома) на каждого члена семьи, в том числе и детей, проживающих в этом жилье на постоянной основе плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью);
- 50% скидка на коммунальные услуги (газоснабжение, электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотвод и т.д.), а также 50% скидка от стоимости баллонного сжиженного газа, используемого для бытовых нужд, в соответствии с нормами, определенными действующим законодательством Украины.
- 50% скидка на оплату любого, в том числе жидкого топлива, в пределах норм, определенных действующим законодательством Украины, при условии, что в доме нет соответствующего центрального отопления;
- 50% скидка от утвержденных тарифов на абонентскую плату за услуги городской телефонной связи (квартирный телефон).
Также, детям из многодетных семей предоставляются следующие льготы:
- Если среднемесячный доход на каждого члена семьи за последние 6 месяцев не превышает установленный размер, то дети, живущие в многодетных семьях, имеют право приобрести лекарства на бесплатной основе, при условии, что врачами выписаны рецепты;
- Компенсация на протезирование зубов, а также на ежегодные медицинские обследования (диспансеризацию) с привлечением, при необходимости, профильных медицинских специалистов. Диспансеризация должна производиться в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения. внеочередная госпитализация, а также первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических медучреждениях и аптеках;
- Право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте (всеми видами, кроме такси). Если семья проживает в сельской местности, ребенок из многодетной семьи имеет право бесплатного проезда по автомобильному общественному транспорту, а также любым пригородным транспортом. (автомобильным, водным, автобусным). Также ребенок из многодетной семьи имеет право бесплатного проезда по пригородным и междугородным автобусам, в том числе внутрирайонными, внутриобластными, а также межобластными, независимо от расстояния, маршрута и места проживания ребенка;
- Согласно Закону Украины Об оздоровлении и отдыхе детей, дети из многодетных семей имеют право на бесплатные услуги, касающиеся оздоровления и отдыха;
- Семьям, в которых воспитывается четверо и более детей, предоставляется 50% скидка на оплату содержания детей в дошкольных учреждениях (в соответствии со статьей №5 постановления Кабмина Украины от 23 марта 1992 г. №143 О неотложных вопросах деятельности детских учебно-воспитательных учреждений);
- Если дети из многодетных семей получают помощь в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, то в общеобразовательных учебных заведениях им должны быть предоставлены бесплатные обеды;
- Многодетным семьям, в которых воспитывается трое и более детей, установлена скидка 50% за пребывание и питание детей в государственных детских садах и других коммунальных и государственных дошкольных учебных заведениях. Если среднемесячный совокупный доход многодетной семьи, в расчете на каждого члена семьи, включая детей, оказывается ниже гарантированного прожиточного минимума, то такие семьи согласно Постановлению Кабмина Украины от 26 августа 2002 года № 1243 О неотложных вопросах деятельности дошкольных и интернатных учебных заведений вообще освобождаются от оплаты за питание;
- Согласно статье № 5 Закона Украины Об охране детства, местные органы власти обязаны обеспечивать детей из многодетных семей, обучающихся в профессионально-технических учреждениях, бесплатным питанием. Согласно этому же Закону, если дети из многодетных семей являются учащимися 1-4 классов государственных общеобразовательных учреждений, то им тоже принадлежит бесплатное питание;
- Детям из многодетных и малообеспеченных семей гарантируется предоставление бесплатных и льготных физкультурно -оздоровительных услуг.
- Дети из многодетных и/или малообеспеченных семей имеют право на бесплатное внешкольное образование в соответствии со статьей № 26 О внешкольном образовании Закона Украины от 22 июня 2000 г. № 1841 III.
Права и льготы для одиноких родителей, предусмотренные в 2023 году
Кроме выплаты основной помощи, одинокие матери (родители, усыновители) имеют право на ряд дополнительных льгот, в соответствии с действующим законодательством Украины. Налоговый Кодекс Украины предусматривает увеличенный размер налоговой социальной льготы для матерей одиночек в размере 150% от основной льготы на каждого несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет. Следует напомнить, что основная величина социальной льготы составляет 50% от размера прожиточного минимума.
Согласно Трудовому законодательству Украины, одиноким родителям предоставляются следующие права и льготы:
- При трудоустройстве одиноких родителей, имеющих на воспитании одного и более детей в возрасте до 14 лет, им не может назначаться испытательный срок;
- Запрещается отказывать одинокой матери (отцу) в трудоустройстве из-за наличия у них на содержании ребенка до 14 лет. В случае отказа работодатель должен изложить это в письменной форме для того, чтобы это можно было обжаловать в суде;
- Одинокая мать (отец) имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 10 календарных дней. Если на иждивении работника находится 2 и более детей до 15 лет, и/или детей-инвалидов, то дополнительный оплачиваемый отпуск составляет 17 календарных дней;
- По желанию одиноких родителей (матери, отца), на содержании которых находятся двое или более детей в возрасте до 14 лет, может предоставляться неоплачиваемый отпуск на 14 календарных дней;
- Увольнение по инициативе работодателя одиноких матерей (родителей), имеющих на содержании ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида, допустимо только в одном случае: при полной ликвидации предприятия. В этом случае в обязанности работодателя входит обязательное трудоустройство такого работника.