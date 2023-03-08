Законное право. Какие налоговые льготы для многодетных семей и одиноких родителей предусмотрены в 2023 году 8 марта, 07:05 Налоговые льготы для многодетных семей и одиноких родителей (Фото:Pixabay/pexels)

В 2023 году Кабмин продолжает поддерживать многодетные семьи и одиноких родителей и пытается сделать так, чтобы материальное обеспечение таких семей было на достойном уровне.

Какую семью можно назвать многодетной

Если в семье между супругами официально зарегистрирован брак и в этой семье воспитываются три или более несовершеннолетних детей, то такую семью можно назвать многодетной. Это касается и тех случаев, когда несовершеннолетние дети у официально зарегистрированных супругов были рождены в предыдущих браках, но проживают вместе в новой семье, и их, в общей сложности, в этой семье более трех. Также многодетной считается и та семья, в которой на иждивении только одного из родителей (матери или отца) находятся трое и более несовершеннолетних детей.

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Статус многодетности может быть продлен на период после совершеннолетия детей, если они учатся в учебном заведении на дневном отделении (в соответствии со статьей №1 Закона Украины Об охране детства). В этом случае статус многодетной семьи сохраняется до окончания обучения, но не позднее, чем он достигнет возраста 23 лет.

Каких родителей можно назвать одинокими

Опираясь на статью № 18-1 Закона Украины О государственной помощи семьям с детьми, родителями одиночками (матерью или отцом) считаются мать, отец или усыновитель ребенка, не состоящие в зарегистрированном браке со вторым отцом этого ребенка, если на их обеспечении состоит несовершеннолетний ребенок (или дети). При этом обязательным пунктом, подтверждающим статус матери одиночки, является отсутствие записи об отце в свидетельстве рождения ребенка. Или наличие отметки о том, что данные о втором родителе записаны со слов матери. Такая отметка делается работником органа ЗАГС или другого соответствующего органа в установленном порядке.

Кроме того, на получение помощи и льгот могут рассчитывать такие родители одиночки:

Вдовы или вдовцы, оставшиеся с несовершеннолетними детьми после смерти родителя;

Мать, отец или усыновитель ребенка, если второй родитель умер после расторжения их брака, но при условии, что остался отец ( мать, отец, усыновитель) не получал на ребенка пенсию по потере кормильца или социальной помощи от государства;

мать, отец, усыновитель) не получал на ребенка пенсию по потере кормильца или социальной помощи от государства; Одинокая мать ( отец, усыновитель), или вдова ( вдовец) после смерти второго родителя, при условии, что они расторгли брак до смерти, вступили в официальный брак, то все права одиноких родителей сохраняются при условии: дети были рождены до регистрации этого брака и новый муж ( жена) этого ребенка не усыновляли.

Какие права и льготы для многодетных семей предоставляются в 2023 году

Для многодетных семей в 2023 году в соответствии со статьей 13 Закона Украины Об охране детства предоставлены следующие льготы:

50% скидка от стоимости оплаты за пользование жильем ( квартплаты), при условии соблюдения жилищных норм, прописанных в законодательстве Украины ( не более 21 квадратного метра общей площади квартиры ( дома) на каждого члена семьи, в том числе и детей, проживающих в этом жилье на постоянной основе плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью);

квартплаты), при условии соблюдения жилищных норм, прописанных в законодательстве Украины не более 21 квадратного метра общей площади квартиры дома) на каждого члена семьи, в том числе и детей, проживающих в этом жилье на постоянной основе плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью); 50% скидка на коммунальные услуги ( газоснабжение, электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотвод и т.д.), а также 50% скидка от стоимости баллонного сжиженного газа, используемого для бытовых нужд, в соответствии с нормами, определенными действующим законодательством Украины.

газоснабжение, электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотвод и т.д.), а также 50% скидка от стоимости баллонного сжиженного газа, используемого для бытовых нужд, в соответствии с нормами, определенными действующим законодательством Украины. 50% скидка на оплату любого, в том числе жидкого топлива, в пределах норм, определенных действующим законодательством Украины, при условии, что в доме нет соответствующего центрального отопления;

50% скидка от утвержденных тарифов на абонентскую плату за услуги городской телефонной связи ( квартирный телефон).

Также, детям из многодетных семей предоставляются следующие льготы:

Если среднемесячный доход на каждого члена семьи за последние 6 месяцев не превышает установленный размер, то дети, живущие в многодетных семьях, имеют право приобрести лекарства на бесплатной основе, при условии, что врачами выписаны рецепты;

Компенсация на протезирование зубов, а также на ежегодные медицинские обследования ( диспансеризацию) с привлечением, при необходимости, профильных медицинских специалистов. Диспансеризация должна производиться в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения. внеочередная госпитализация, а также первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических медучреждениях и аптеках;

диспансеризацию) с привлечением, при необходимости, профильных медицинских специалистов. Диспансеризация должна производиться в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения. внеочередная госпитализация, а также первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических медучреждениях и аптеках; Право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте ( всеми видами, кроме такси). Если семья проживает в сельской местности, ребенок из многодетной семьи имеет право бесплатного проезда по автомобильному общественному транспорту, а также любым пригородным транспортом. ( автомобильным, водным, автобусным). Также ребенок из многодетной семьи имеет право бесплатного проезда по пригородным и междугородным автобусам, в том числе внутрирайонными, внутриобластными, а также межобластными, независимо от расстояния, маршрута и места проживания ребенка;

всеми видами, кроме такси). Если семья проживает в сельской местности, ребенок из многодетной семьи имеет право бесплатного проезда по автомобильному общественному транспорту, а также любым пригородным транспортом. автомобильным, водным, автобусным). Также ребенок из многодетной семьи имеет право бесплатного проезда по пригородным и междугородным автобусам, в том числе внутрирайонными, внутриобластными, а также межобластными, независимо от расстояния, маршрута и места проживания ребенка; Согласно Закону Украины Об оздоровлении и отдыхе детей , дети из многодетных семей имеют право на бесплатные услуги, касающиеся оздоровления и отдыха;

, дети из многодетных семей имеют право на бесплатные услуги, касающиеся оздоровления и отдыха; Семьям, в которых воспитывается четверо и более детей, предоставляется 50% скидка на оплату содержания детей в дошкольных учреждениях ( в соответствии со статьей №5 постановления Кабмина Украины от 23 марта 1992 г. №143 О неотложных вопросах деятельности детских учебно-воспитательных учреждений );

в соответствии со статьей №5 постановления Кабмина Украины от 23 марта 1992 г. №143 ); Если дети из многодетных семей получают помощь в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям , то в общеобразовательных учебных заведениях им должны быть предоставлены бесплатные обеды;

, то в общеобразовательных учебных заведениях им должны быть предоставлены бесплатные обеды; Многодетным семьям, в которых воспитывается трое и более детей, установлена скидка 50% за пребывание и питание детей в государственных детских садах и других коммунальных и государственных дошкольных учебных заведениях. Если среднемесячный совокупный доход многодетной семьи, в расчете на каждого члена семьи, включая детей, оказывается ниже гарантированного прожиточного минимума, то такие семьи согласно Постановлению Кабмина Украины от 26 августа 2002 года № 1243 О неотложных вопросах деятельности дошкольных и интернатных учебных заведений вообще освобождаются от оплаты за питание;

вообще освобождаются от оплаты за питание; Согласно статье № 5 Закона Украины Об охране детства , местные органы власти обязаны обеспечивать детей из многодетных семей, обучающихся в профессионально-технических учреждениях, бесплатным питанием. Согласно этому же Закону, если дети из многодетных семей являются учащимися 1-4 классов государственных общеобразовательных учреждений, то им тоже принадлежит бесплатное питание;

, местные органы власти обязаны обеспечивать детей из многодетных семей, обучающихся в профессионально-технических учреждениях, бесплатным питанием. Согласно этому же Закону, если дети из многодетных семей являются учащимися 1-4 классов государственных общеобразовательных учреждений, то им тоже принадлежит бесплатное питание; Детям из многодетных и малообеспеченных семей гарантируется предоставление бесплатных и льготных физкультурно -оздоровительных услуг.

-оздоровительных услуг. Дети из многодетных и/или малообеспеченных семей имеют право на бесплатное внешкольное образование в соответствии со статьей № 26 О внешкольном образовании Закона Украины от 22 июня 2000 г. № 1841 III.

Права и льготы для одиноких родителей, предусмотренные в 2023 году

Кроме выплаты основной помощи, одинокие матери (родители, усыновители) имеют право на ряд дополнительных льгот, в соответствии с действующим законодательством Украины. Налоговый Кодекс Украины предусматривает увеличенный размер налоговой социальной льготы для матерей одиночек в размере 150% от основной льготы на каждого несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет. Следует напомнить, что основная величина социальной льготы составляет 50% от размера прожиточного минимума.

Согласно Трудовому законодательству Украины, одиноким родителям предоставляются следующие права и льготы:

При трудоустройстве одиноких родителей, имеющих на воспитании одного и более детей в возрасте до 14 лет, им не может назначаться испытательный срок;

Запрещается отказывать одинокой матери ( отцу) в трудоустройстве из-за наличия у них на содержании ребенка до 14 лет. В случае отказа работодатель должен изложить это в письменной форме для того, чтобы это можно было обжаловать в суде;

отцу) в трудоустройстве из-за наличия у них на содержании ребенка до 14 лет. В случае отказа работодатель должен изложить это в письменной форме для того, чтобы это можно было обжаловать в суде; Одинокая мать ( отец) имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 10 календарных дней. Если на иждивении работника находится 2 и более детей до 15 лет, и/или детей-инвалидов, то дополнительный оплачиваемый отпуск составляет 17 календарных дней;

отец) имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 10 календарных дней. Если на иждивении работника находится 2 и более детей до 15 лет, и/или детей-инвалидов, то дополнительный оплачиваемый отпуск составляет 17 календарных дней; По желанию одиноких родителей ( матери, отца), на содержании которых находятся двое или более детей в возрасте до 14 лет, может предоставляться неоплачиваемый отпуск на 14 календарных дней;

матери, отца), на содержании которых находятся двое или более детей в возрасте до 14 лет, может предоставляться неоплачиваемый отпуск на 14 календарных дней; Увольнение по инициативе работодателя одиноких матерей (р одителей), имеющих на содержании ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида, допустимо только в одном случае: при полной ликвидации предприятия. В этом случае в обязанности работодателя входит обязательное трудоустройство такого работника.