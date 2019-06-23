Заместитель мэра Сум назвал картинку с узниками концлагеря «неудачной шуткой» Вчера, 19:37 2104 Цей матеріал також доступний українською @SarganLarysa Галицкий опубликовал оскорбительный пост о ЛГБТ @SarganLarysa

Заместитель городского главы Сум Максим Галицкий прокомментировал свой пост о ЛГБТ-сообществе с фотографией узников нацистских концлагерей.

В комментарии UA: Сумы он сообщил, что выступает за традиционные семейные ценности и уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ.

«Мои слова несколько были искажены. Относительно концлагерей я не писал ни слова. Я считаю, что пропаганда ЛГБТ извращений должна быть криминализирована. Соответственно лица, занимающиеся пропагандой извращений, должны отвечать по уголовному законодательству. Относительно картинки, то не очень удачно подобранная шутка», — сказал Галицкий.

Напомним, что Галицкий написал в Facebook пост, в котором опубликовал фото людей из концлагерей и подписал: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю — не за горами время, когда т.наз. прайды будут выглядеть именно так».

Прокуратура возбудила уголовное производство из-за его высказывания по статье «нарушение равенства граждан».