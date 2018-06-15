ЛГБТ-марши в Украине: от секретности и насилия до публичности и участия депутатов

17 июня 2018 года в Киеве должен состоятся очередной Марш равенства КиевПрайд-2018, он стартует в 9:00 от Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева.

НВ вспоминает, как проходили в Украине подобные акции в предыдущие годы.

2013-й год: первый заметный Марш равенства

Первый заметный Марш равенства ЛГБТ-сообществу удалось провести в Киеве в день города - 25 мая 2013 года. Он состоялся возле киностудии им. Довженко, после того как 23 мая суд запретил проводить какие-либо мероприятия в центральной части города, удовлетворив иск КГГА.

Изначально ЛГБТ-организации подали заявку о проведении Марша равенства по ул. Большой Васильковской, заявленное количество участников составляло 500 человек. В то же время, по состоянию на 21 мая в КГГА поступило 10 сообщений о проведении акций протеста, направленных на препятствование проведению акции представителями ЛГБТ-организаций. Заявленное количество лиц, которые должны были принять участие в этих акциях, составляло около 39 тысяч человек.





В итоге, в первом Марше равенства в Киеве приняли участие от 50 (по данным СМИ) до 100 (по данным ЛГБТ-организаций) человек. Марш длился менее часа, а охраняли его от 500 до 1000 бойцов МВД.

При этом все равно не обошлось без провокаций. По итогам марша было задержано 13 человек, на которых составили протоколы за "мелкое хулиганство".

В 2013 году в Марше поучаствовал мэр Мюнхена Хэп Монатцедер.

На акцию пришло также множество противников мероприятия, которые принесли свои плакаты.

Марш равенства-2015: попытки конспирации и тяжело пострадавший милиционер

3 июня 2015 года в Киеве открылся международный ЛГБТ-форум КиевГейПрайд2015, в рамках которого было анонсировано проведение Марша равенства в столице 6 июня.

На следующий день, 4 июня 2015 года, мэр Киева Виталий Кличко призвал организаторов Марша равенства отказаться от его проведения из-за возможных провокаций.

"Сегодня, когда на востоке Украины продолжается война, проводить массовые мероприятия, которые, к тому же, имеют неоднозначное восприятие в обществе, не ко времени. У нас сейчас один враг - военная агрессия на востоке. Поэтому я призываю каждого не играть на руку врагу, не разжигать вражду и не создавать очередного противостояния в центре столицы", - такие слова мэра были опубликованы на сайте Киевгорадминистрации.

В то же время, Кличко заявил, что в Киеве не существует притеснений по каким-либо признакам, и каждому человеку гарантируется свободное выражение взглядов и убеждений.

Однако 6 июня марш все-таки состоялся. Место и время акции организаторы держали в секрете до последнего из соображений безопасности. В 8:15 утра его участники получили смс: Сбор возле Гольфклуба на Оболони, приходите в 9:50. Прессу собрали в отдельном месте – на Печерске, откуда журналисты добирались до набережной на автобусах, заказанных организаторами Марша.

В начале десятого у Гольфклуба собрались участники Марша и сформировали колонны по нескольку десятков человек. Всего пришло около 250 человек. Одной из главных идей Марша было право на мирные собрания. К маршу присоединились двое депутатов Рады – Сергей Лещенко и Светлана Залищук, а также посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат с женой и представители организации Amnesty International.

Хотя за неделю до акции руководство МВД настоятельно просило организаторов не проводить свое мероприятие, безопасность Марша равенства обеспечивали 2000 милиционеров. Территорию также патрулировали сами активисты.

Правоохранители заблокировали подход к Маршу с двух сторон, еще с одной стороны активистов защищала река.

Несмотря на все меры предосторожности, о месте проведения акции узнали ее противники. Дежурные Марша равенства заметили два черных буса с опознавательными знаками ДУК ПС. Также были замечены люди в футболках националистической организации Тризуб.

Когда колонна Марша равенства приготовилась идти, на набережную внезапно выскочили молодые люди. С криками "Слава Украине – Смерть врагам!" они побежали на милицейское заграждение и забросали участников Марша фаерами и взрывпакетами.

В результате был тяжело ранен один из милиционеров - осколок от взрывпакета попал ему в шею. Пострадавшему немедленно оказали первую помощь сотрудники Красного Креста, присутствовавшие на мероприятии, после чего его госпитализировали. Травму головы также получил один из нападавших.

После инцидента колонна Марша равенства все-таки начала движение, пройдя до конца набережной - около 300 метров.

Хотя было запланировано, что участников развезут автобусы, водители отказались везти активистов. Из-за этого активисты решили расходиться небольшими группками по району. Правые попытались напасть на них во дворах, но там была милиция.

В результате отдельных стычек пострадали несколько активистов и милиционеров, а также один из добровольцев батальона Сич, пришедший протестовать против акции ЛГБТ-активистов.

В целом, пострадали девять правоохранителей и были задержаны 25 противников Марша равенства.

7 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что берет под личный контроль расследование дела об избиении активистов и милиции на марше ЛГБТ.

Запрет марша равенства и нападение на фестиваль ЛГБТ-культуры в Одессе

13 августа 2015 года в Одессе суд запретил по иску горсовета проведение Марша равенства ЛГБТ-сообщества. Он был был запланирован на 14-16 августа. Иск горсовета поддержала также милиция.

Среди приведенных аргументов было то, что в городе существуют негативные настроения в обществе по отношению к предстоящему событию, а также есть высокая вероятность применения насилия к участникам марша, нарушения общественного порядка во время проведения мероприятия. Кроме того, суд учел, что 14 и 16 августа в городе должны были состояться футбольные матчи.

Против проведения акции выступили и представители духовенства. Представители различных религиозных конфессий провели пресс-конференцию, на которой заявили, что проведение мероприятия в Одессе "является прямым нарушением библейских заповедей и, несомненно, приведет его участников в геенну огненную", а общество - к событиям сродни 2 мая 2014 года.

В то же время, организаторы марша заявляли, что, несмотря на противодействие горсовета и угрозы, они все равно намерены пройтись по улицам Одессы.

В итоге 15 августа больше 20 участников фестиваля ЛГБТ-культуры ОдессаПрайд-2015 вышли на одиночные пикеты, протестуя против запрета Марша равенства. Они вышли с 6-цветным флагом и плакатами с надписями "Гідність не має кольору", "Україна єдина, ми - її частина", "Запрещаю запрещать", "Права людини - понад усе", "Всі гідні, всі рівні" и т. п.

Протестующим попытались помешать несколько человек, которые ранее были постоянными активными участниками пророссийских митингов на Куликовом поле. Однако конфликт прекратила милиция, разделив протестующих и их оппонентов.

В этот же день неизвестные забросали петардами здание на улице Старопортофранковской, где должен был открыться фестиваль ЛГБТ-культуры. По данным СМИ, во время инцидента в помещении находилось более 20 человек, в том числе ребенок. Нападавшие были в медицинских масках и с нашивками Ultras Odessa. В результате инцидента никто не пострадал.

СМИ также сообщали, что правоохранители задержали пятерых нападавших.

ЛГБТ-сообщество и безвизовые законы

10 ноября 2015 года под Верховную Раду в поддержку "безвизового" пакета законов вышли около 200 человек, причем больше всего под стенами парламента оказалось ЛГБТ-активистов и журналистов. Их охраняли несколько десятков милиционеров, которые выстроились в ряд вдоль дороги на подходе к Раде и просили открывать и показывать сумки.

Присутствие ЛГБТ-активистов объяснялось тем, что одна из ключевых "безвизовых" норм, которую должны были поддержать в Раде - антидискриминационная поправка к Трудовому кодексу. Эта поправка запрещает дискриминацию по расовым, политическим, религиозным признакам, а также по гендерному признаку и сексуальной ориентации. Причем именно за нее незадолго до этого, 5 ноября 2015 года, отказались голосовать нардепы.

Фото: Наталья Кравчук

Хотя поначалу в Facebook-сообществе организаторы просили не брать на мероприятие радужные флаги, их все-таки было немало, а один из участников акции назвал эту просьбу "Митинг против расизма. For white only".

Правый сектор, как и другие правые организации, выступающие против секс-меньшинств, на эту акцию так и не пришли.

Фото: Наталья Кравчук

10 ноября депутаты поддержали пять из шести законопроектов "безвизового пакета", отказавшись отдать голоса за антидискриминационную поправку.

В итоге, после нескольких отказов Рады голосовать и заверений Владимира Гройсмана, который на тот момент был спикером Верховной Рады, что однополые браки в Украине не легализируют, 12 ноября 2015 года депутаты все-таки ее поддержали.

Фото: Наталья Кравчук

23 ноября 2015 года закон, запрещающий дискриминацию, в том числе по признаку сексуальной ориентации, в сфере труда, подписал президент Украины Петр Порошенко.

Нападение на участников ЛГБТ-фестиваля во время эвакуации из отеля Днестр во Львове

19 марта 2016 года во Львове должен был начаться Фестиваль равенства. Организаторы фестиваля из-за запрета суда проводить массовые акции в городе отказались от ЛГБТ-квеста и решили провести мероприятия в отеле Днестр.

Однако после начала мероприятия в полицию поступило сообщение о заминировании здания, где оно должно было проходить. Во время эвакуации неизвестные в масках забросали петардами и камнями автобусы, в которых находились представители ЛГБТ-сообщества.

Несмотря на агрессию противников мероприятия, пострадавших не было.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал этот инцидент хорошо спланированной операцией. По его словам, целью провокации, которая имела место, была международная дискредитация Украины. В результате были понесены определенные репутационные потери, отметил он.

Комментируя эти события, нынешний советник главы Министерства внутренних дел Илья Кива, который был на тот момент главой отдела Нацполиции по борьбе с наркопреступностью, опубликовал у себя в Facebook цитату из Ветхого завета, призывающую "предавать смерти" гомосексуалов.

"ЛЬВОВ! БИБЛИЯ, ЛЕВИТ, Стих 20, глава 13. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них. P.S. Читайте Библию, верьте ГОСПОДУ!", - написал Кива.

Через некоторое время он отредактировал это сообщение, убрав из него упоминание о Львове и призыв "читать Библию и верить Господу", а затем и вовсе удалил сообщение.

Срыв показа фильма об участии членов ЛГБТ сообщества в Революции Достоинства в Черновцах

18 октября 2016 года в Черновцах люди с шевронами Правого сектора и Азова сорвали показ документального фильма This is gay propaganda о событиях Революции Достоинства и войны на востоке Украины в контексте ЛГБТ-сообщества.

Зайдя за несколько минут до показа в центр современного искусства Бункер, они заявили, что никакого показа не будет, и стали перед экраном проектора, не допуская к нему организаторов.

Один из предводителей нападавших заявил, что они подобных показов не позволят, и что представителей ЛГБТ ни на Майдане, ни среди военных нет.

Во время инцидента присутствовали представители патрульной полиции Черновцов. Однако они не задерживали мужчин, которые сорвали показ, во время входа в помещение, ссылаясь на то, что показ был объявлен как открытый.

Между мужчинами в масках и людьми, которые пришли посмотреть фильм, возникла небольшая потасовка. В итоге организаторы заявили, что показ переносится.

Марш равенства-2016 в Киеве: более 1000 участников, депутаты Рады и Европарламента

12 июня 2016 года в Киеве состоялся самый масштабный Марш равенства. В нем приняло участие от 500 до 1000 человек, мероприятие охраняли более 6 тысяч правоохранителей.

К площадке возле красного корпуса Национального университета им. Шевченко нужно было проходить через металлоискатель и три линии охранников, а дорогу заблокировали автобусами и защитными сооружениями.

Фото: Наталья Кравчук

В Марше приняли депутаты Европарламента во главе с Ребеккой Хармс. Также в этом году к маршу присоединились сразу шесть депутатов Верховной рады: Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Алексей Мушак, Мария Ионова и Елена Кондратюк. Кроме того, в Марше приняли участие организованные коллективы нескольких посольств и международных организаций.

Фото: Svitlana Zalishchuk via Facebook

Колонна участников Марша прошла весь маршрут и дошла до входа на станцию метро Льва Толстого, где около 10:00 акция закончилась. Для их безопасности станции метро Льва Толстого и Дворец спорта были закрыты на выход, полицейские дежурили у каждых дверей вагонов. Участников с яркой внешностью и жителей других городов вывозили автобусами на окраины Киева. Через 20 минут после завершения Марша кварталы разблокировали.

Фото: Наталья Кравчук

По итогам Марша равенства полиция задержала 57 человек, которые, протестуя против него, вели себя агрессивно и применяли пиротехнику. Сообщалось также, что было открыто три уголовных производства - одно в связи с сообщением о якобы минировании, и еще два по факту изъятия ножей.

Марш равенства-2016 в Одессе: запрещенный, но состоявшийся

11 августа 2016 года в Одессе суд снова запретил проведение Марша равенства. Иск о запрете направил исполком Одесского горсовета. В суде объяснили, что на этот же день в Одессе назначены акции патриотического характера и митинги противников ЛГБТ. Причем совпадали как дата, так и место запланированных акций.

В свою очередь, Одесский горсовет попросила обратиться в суд, чтобы запретить все массовые акции в городе в период с 10 по 14 августа, полиция. А в полицию поступили обращения с просьбой о бойкоте Прайда от народного депутата Павла Унгуряна и митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (Украинская православная церковь МП).

Тем не менее, немногочисленный Марш равенства в Одессе 13 августа все-таки состоялся. В нем приняли участи около 50 человек, которые прошлись по центру города от памятника Дюка де Ришелье по Приморскому бульвару до здания мэрии.

Сообщалось также, что на активистов совершили нападение молодые мужчины спортивной наружности. Они представились как члены движения Сокол, заявив о себе как o “молодежной общественной организации спортивно-патриотической молодежи, которой не безразлична судьба белой расы и национальной идеи”.

Марш равенства-2017: 2,5 тысячи участников и несколько стычек

14 июня в Киеве состоялось открытие форму Киевпрайд-2017. Церемония открытия прошла у Малой оперы, ее охраняли правоохранители. У здания Малой оперы также собрались противники активистов, которые подожгли радужный флаг ЛГБТ.

15 июня начальник киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что в Марше равенства, который состоится в Киеве 18 июня, ожидается участие около 5 тысяч человек.

Кроме того, по его словам, к обеспечению правопорядка будет привлечено примерно столько же правоохранителей, в том числе конная полиция и кинологи.

"Учитывая, что в прошлом году была заявлена одна тысяча, а пришло две, я думаю, что в этом году все заявленные 5 тысяч и будут, возможно, даже больше", - сказал Крищенко.

По его словам, это мероприятие находится под пристальным вниманием европейского сообщества, полиция предпринимает все необходимые меры для того, чтобы марш прошел без инцидентов.

Глава Нацполиции также сообщил, что правоохранители провели несколько встреч с организаторами мероприятия, обсудив маршрут шествия и меры безопасности.

Накануне Марша 17 июня Гей-альянс Украина сообщил на своей странице в Fаcebook, что неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

"Проведение в Украине различных ЛГБТ-форумов, Маршей равенства, КиевПрайд и других мероприятий гомосексуалистов станет для вас трагической ошибкой. Никакая кажущаяся поддержка полиции вам не поможет. Для нас нет проблем найти каждого из вас. Вся необходимая информация о ваших организаторах и лидерах уже есть", - говорится в подписи к картинке.

Кроме того, в ночь на 18 июня руководитель пресс-службы Правого сектора Артем Скоропадский заявил, что националисты заблокировали несколько локаций в центре Киева, чтобы не допустить проведения Марша равенства.

По его словам, были заблокированы парк имени Тараса Шевченко, Дом учителя и Владимирская улица.

Утром во время сбора участников Марша равенства состоялась стычка между активистами и праворадикалами: последние отобрали у ЛГБТ-активистов радужный флаг.

Во время сбора участников Марша у входа в парк Шевченко стоял грузовик с динамиками, откуда раздавались лозунги об осуждении ЛГБТ и детские советские песни. Там также присутствовало около сотни противников ЛГБТ-марша.

Несмотря на все усилия праворадикалов, Марш равенства 18 июня все-таки состоялся, причем стал самым масштабным в истории ЛГБТ-маршей в Украине: по оценкам полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек, по оценкам организаторов - 4 тысячи человек.

Колонна участников Марша со всех сторон была оцеплена представителями полиции и Нацгвардии. В Марше равенства, кроме ЛГБТ-активистов, приняли участие, в частности, посол Канады Роман Ващук, посол Великобритании Джудит Гоф и первый заместитель министра экономики Максим Нефьодов.

После того, как участники Марша равенства под прикрытием полиции сели в метро на станции Льва Толстого и покинули центр Киева, возле красного корпуса университета имени Тараса Шевченко произошли стычки его противников с полицией.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время мероприятий по пресечению правонарушений в рамках Марша равенства в Киеве двое полицейских получили легкие травмы.

"Сейчас им оказывают помощь, но это царапины, легкие повреждения", - отметил он.

Сообщалось также, что полиция задержала семерых противников Марша, нарушавших общественный порядок.

Позже в этот же день, 18 июня, представитель оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник сообщила, что на одного из участников Марша равенства напали на Контрактовой площади в метро, а на другого - в районе Петровки.

По ее словам, нападавших было пятеро. Панухник добавила, что об этих фактах сообщено полиции, но подробностей она не знает.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила о еще одном инциденте возле станции метро Льва Толстого.

"У мужчины на руке был браслет с символикой ЛГБТ, который пытались сорвать. Возник конфликт, вмешалась полиция. Пострадавших и задержанных нет ", - написала она в Facebook.

19 июня Панухник сообщила, что известно о семи случаях нападений на участников Марша, в результате которых пострадало 10 человек.

"В этом году не только увеличилось количество нападений на участников, а и было нападение на наблюдателя организации Озон, гражданина Беларуси и одного журналиста. Причем по отношению к журналисту силу применяла полиция. Мы будем обсуждать этот вопрос с полицией, чтобы избежать подобного в будущем", - заявила она.

В то же время, Панухник отметила, что КиевПрайд 2017 прошел на очень высоком уровне.

В свою очередь член правления общественной организации КиевПрайд Зорян Кись добавил, что марш прошел без значительных инцидентов.

"Мне известно, что во время марша его противники отобрали один большой радужный флаг и около 20 маленьких флажков. Оппонентам не удалось попасть в колонну, атаковать участников и участниц во время марша, но были досадные инциденты после него", - отметил он.

НВ