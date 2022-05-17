В Киевской области лейтенант РФ отдавал приказы уничтожать колонны из гражданских автомобилей

17 мая, 15:25
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженные автомобили в городе Ирпень Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Уничтоженные автомобили в городе Ирпень Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской области суд предоставил разрешение на специальное расследование в отношении заместителя командира роты воинской части ВС РФ, который отдавал преступные приказы в Киевской области расстреливать эвакуационные колонны из гражданских авто.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Согласно сообщению, гражданин РФ – заместитель командира роты по вооружению одной из воинских частей ВС РФ, выполнял преступный приказ военного руководства и участвовал в вооруженной агрессии на территории села Лукьяновка Броварского района Киевской области.

Видео дня

“В течение марта в оккупированном селе во исполнение приказов подозреваемого лейтенанта военнослужащие вооруженных сил РФ проникали в дома мирных жителей и грабили их. Повреждали и разрушали частные дома и хозяйственные постройки, танком переехали легковой автомобиль", — сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый отдал приказ подчиненным уничтожать колонны из гражданских автомобилей, которые будут передвигаться по населенному пункту.

Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X