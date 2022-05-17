В Киевской области лейтенант РФ отдавал приказы уничтожать колонны из гражданских автомобилей 17 мая, 15:25 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженные автомобили в городе Ирпень Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской области суд предоставил разрешение на специальное расследование в отношении заместителя командира роты воинской части ВС РФ, который отдавал преступные приказы в Киевской области расстреливать эвакуационные колонны из гражданских авто.



Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Согласно сообщению, гражданин РФ – заместитель командира роты по вооружению одной из воинских частей ВС РФ, выполнял преступный приказ военного руководства и участвовал в вооруженной агрессии на территории села Лукьяновка Броварского района Киевской области.

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“В течение марта в оккупированном селе во исполнение приказов подозреваемого лейтенанта военнослужащие вооруженных сил РФ проникали в дома мирных жителей и грабили их. Повреждали и разрушали частные дома и хозяйственные постройки, танком переехали легковой автомобиль", — сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый отдал приказ подчиненным уничтожать колонны из гражданских автомобилей, которые будут передвигаться по населенному пункту.

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