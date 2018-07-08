Левка Лукьяненко похоронят во вторник, 10 июля

Легендарного украинского диссидента Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Прощание состоится 9 и 10 июля.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский писатель Владимир Яворивский.
"Наконец жена Левка Надя приняла окончательное решение: в понедельник с ним можно попрощаться в его доме, в с. Хотов. Во вторник с 10 до 12 - в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском с 12.30 по 13.30. Захоронения на Байковом", - сообщил Яворивский.
Прощание в с. Хотов начнется в 14:00.
Напомним, что Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни. Ему было 89 лет.
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