08 июля 2018, воскресенье

Левка Лукьяненко похоронят во вторник, 10 июля

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Левко Лукьяненко умер 7 июля

Левко Лукьяненко умер 7 июля

Легендарного украинского диссидента Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Прощание состоится 9 и 10 июля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский писатель Владимир Яворивский.

"Наконец жена Левка Надя приняла окончательное решение: в понедельник с ним можно попрощаться в его доме, в с. Хотов. Во вторник с 10 до 12 - в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском с 12.30 по 13.30. Захоронения на Байковом", - сообщил Яворивский.

Прощание в с. Хотов начнется в 14:00.

Напомним, что Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни. Ему было 89 лет.

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