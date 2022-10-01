«НАТО не будет воевать за Украину». Игаль Левин — о важности подачи Зеленским заявки на вступление в Альянс и освобождения Лимана. Интервью

1 октября, 19:23
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Игаль Левин (Фото:Maya May photography / Facebook)

Игаль Левин (Фото:Maya May photography / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, что происходит вокруг Лимана, на что будут способны мобилизованные в России и зачем Украина подала заявку в НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=X7RzfiES3uQ

 — Что вам известно о том, что происходит вокруг Лимана Донецкой области? Какие выводы вы можете сделать?

— Лиман окружен. У нас появились первые кадры из самого Лимана или пригорода. Бои, видимо, уже идут за сам город, и освобождение — вопрос времени, я уверен.

Видео дня

Читайте также:

Военнослужащий ВСУ на северо-востоке Украины, сентябрь 2022 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) В российском минобороны заявили, что оккупанты отступили из Лимана

— Какие возможности для нас открывает взятие Лимана? Что мы можем ожидать дальше?

— Лиман — это важный пункт. Это ворота для дальнейшего наступления на Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. Помимо этого, напомню, у нас есть успехи под Купянском: там наш плацдарм расширяется, освобождаются один за другим населенные пункты. Все это делается для того, чтобы после освобождения Лимана двинуться на Сватово — важный, ключевой пункт, как и Старобельск.

Это два ключевых пункта, потому что это главные их логистические центры. Если эти два пункты будут освобождены, это обваливает весь их северный фронт, весь фронт, в оккупированной, захваченной Луганской области. И заставит их войска отойти, с одной стороны, на территорию РФ, а с другой — на юг, в ОРДЛО, к самому городу Луганск.

Теги:   Россия Владимир Путин НАТО Украина-Россия Интервью НВ Россияне Вступление в НАТО Украина НАТО Война в Украине Владимир Зеленский Радио НВ Война России против Украины мобилизация в России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X