«НАТО не будет воевать за Украину». Игаль Левин — о важности подачи Зеленским заявки на вступление в Альянс и освобождения Лимана. Интервью 1 октября, 19:23 Эксклюзив НВ Игаль Левин (Фото:Maya May photography / Facebook)

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, что происходит вокруг Лимана, на что будут способны мобилизованные в России и зачем Украина подала заявку в НАТО.

— Что вам известно о том, что происходит вокруг Лимана Донецкой области? Какие выводы вы можете сделать?

— Лиман окружен. У нас появились первые кадры из самого Лимана или пригорода. Бои, видимо, уже идут за сам город, и освобождение — вопрос времени, я уверен.

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— Какие возможности для нас открывает взятие Лимана? Что мы можем ожидать дальше?

— Лиман — это важный пункт. Это ворота для дальнейшего наступления на Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. Помимо этого, напомню, у нас есть успехи под Купянском: там наш плацдарм расширяется, освобождаются один за другим населенные пункты. Все это делается для того, чтобы после освобождения Лимана двинуться на Сватово — важный, ключевой пункт, как и Старобельск.

Это два ключевых пункта, потому что это главные их логистические центры. Если эти два пункты будут освобождены, это обваливает весь их северный фронт, весь фронт, в оккупированной, захваченной Луганской области. И заставит их войска отойти, с одной стороны, на территорию РФ, а с другой — на юг, в ОРДЛО, к самому городу Луганск.