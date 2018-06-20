Лето на море. Какие условия и за сколько предлагают отдыхающим в этом сезоне в Одессе

Курортный сезон набирает обороты. С его началом цены на посуточное жилье в курортных городах повышаются в несколько раз. Максимальное внимание украинцев, которые планируют этим летом отпуск, но без выезда за границу, приковано к городу-курорту - Одессе. Какие изменения в ценах ждут отдыхающих в этом сезоне - в сюжете Радио НВ.

По сравнению с прошлым годом, в этом сезоне цены на одесский отдых почти не изменились, рассказала риэлтор агентства недвижимости Моя Одесса Руслана Графова.

В Одесской области в этом году ожидается рост туристического потока на 10,5%

Окончательные выводы, по ее словам, делать рано, в июне сезон только начинается. Общая ситуация всегда одинаковая: те, кто сдают квартиры, хотят сдать их дороже, а те, кто снимают жилье, ищут бюджетные варианты, добавила она.

"Сказать, что цены увеличились по сравнению с прошлым годом, не могу. Они не достигли своего пика. Среди риэлторов и хозяев ожидается, что будет спад цен, потому что есть безвиз. Часть наших граждан решили отдыхать за границей, соответственно на наш курорт приедет меньше людей", - отметила Графова.

Жилье в элитном районе и хостелы Одессы

Наибольшей популярностью среди туристов традиционно пользуются квартиры вблизи морского побережья, в частности в Аркадии, и в центре города, добавила Руслана Графова.

Люкс с видом на море в одном из самых дорогих отелей города будет стоить 6200 грн. в сутки. Кроме балкона и двуспальной кровати, в таком номере будет кондиционер, плазменный телевизор, фен, сейф, гостевой диван и тому подобное. Завтрак включен.

По ее словам, цены на двухкомнатную квартиру в Аркадии начинаются от 1200-1500 грн. и достигают почти 2500 тыс. грн. В августе ожидается, что стоимость такой ​​квартиры составит не менее 100 долларов в сутки. Квартира-студия стоит дешевле. В центре Одессы в старых домах также цены ниже. Но не менее 600 гривен за однокомнатную квартиру на сутки, отметила эксперт.

Большого наплыва туристов сейчас еще нет, отметила эксперт по недвижимости в Одессе Олеся Мокрая.

Цены на двухкомнатную квартиру в Аркадии начинаются от 1200-1500 грн. в сутки

По ее словам, по сравнению с прошлым годом в Одессе существенно вырос спрос на хостелы, комнаты и маленькие квартиры. Такое жилье, преимущественно в прибрежной зоне, ищут прежде всего пары и компании из трех человек, добавила она.

"Хостелы на берегу моря - такого понятия нет. Они в основном находятся в центре города. Приезжают бюджетные иностранцы, скромные туристы, которые хотят посетить культурные места, недорогие экскурсии. От 150 грн. стоит койко-место без завтрака в комнате, где 6 или 8 человек и двухъярусные кровати", - рассказала Олеся Мокрая.

На сайте для бронирования жилья Booking дешевле всего койко-место стоит 130 грн. в сутки. За эти деньги туристам предлагается место на двухъярусных кроватях в смешанном номере по типу общежития. Такой хостел будет располагаться в центре города. В нем можно воспользоваться кофеваркой, общей ванной комнатой и Wi-fi.

Затока

Еще одно популярное направление в Одесской области сегодня - Затока. Небольшие курортные поселки на побережье Черного моря получили большую популярность после аннексии Крыма.

Средний диапазон посуточной аренды в курортный сезон в Затоке - 200-800 грн. Только в Затоке в этом году планируют принять более 3 млн туристов. Цены на жилье здесь несколько отличаются от одесских.

Средний диапазон посуточной аренды в курортный сезон в Затоке - 200-800 грн., в комнатах при этом - по 2-3 человека, отметила риэлтор Любовь Тимченко.

На берегу моря снять жилье, по ее словам, можно минимум за 500 грн. По меньшей цене - от пляжа придется идти около 2 километров, добавила она.

"Меньше 200 грн. с человека нет. Это не на самом берегу, но где-то минут 15 надо идти к морю. Удобства нормальные, в хорошем состоянии. Возможно туалет и на 2-3 комнаты, но все сделано аккуратно. Кровать, диван, телевизор, Wi-fi. Это похоже на небольшие гостиничные номера. А вот в отеле минимум 600-800 грн. с человека и до 1000 грн., зависит от места", - сообщила риэлтор.

Снять жилье в Затоке можно и дороже. Например, апартаменты-студио с видом на море в одном из отелей Затоки стоят 1900 грн. За эту сумму туристам предлагают балкон, отдельный вход, кондиционер, Wi-fi, звукоизоляцию, специальные стулья и защитные барьеры для детей. Самая низкая цена за трехместный номер эконом-класса в Затоке - 450 грн.

Всего в Одесской области в этом году ожидается рост туристического потока на 10,5% - до более чем 6 млн туристов.