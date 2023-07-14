Ждем рекордных температур. Метеоролог — о жаре, которая идет в Украину, и о времени, когда станет легче 14 июля, 16:48 NV Премиум Переменчивый июль: до конца второго летнего месяца жара будет чередоваться с грозовыми дождями (Фото:Jose Colon / Anadolu Agency via Reuters)

Анжелика Ганчук, синоптик Укргидрометцентра, рассказала NV о погоде на следующей неделе и до конца самого жаркого летнего месяца.

Как будет развиваться синоптическая ситуация на следующей неделе? Вот недавно задождило, что будет происходить в дальнейшем? Ждать ли снова возвращения жары?

Дожди, которые пришли в Украину с пятницы, были связаны с полем пониженного давления и с циклоном, который образовался над восточной частью Украины. И этот циклон, и дожди вместе с ним будут отступать. Дожди будут оставаться только в восточной части Украины на выходных. А остальная территория нашей страны будет находиться под влиянием высокого давления, которое будет перемещаться вместе с теплой воздушной массой с юго-запада на территорию нашей страны. Поэтому ожидаем, что на выходные на большей части территории нашей страны осадков не будет, а температуры будут со «свежих» +22…+27 градусов подниматься постепенно в воскресенье, и к началу следующей недели будут достигать +25…+30 градусов. А юг нашей страны будет прогреваться до +33 градусов.

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Но вряд ли обойдется без осадков в течение последующих дней и до конца месяца, потому что июль у нас переменчив. Будут наблюдаться периоды жары, на смену которым будет приходить циклон и связанные с ним осадки. Точно это можно будет предсказать в более краткосрочных прогнозах на неделю, на несколько дней. Но в целом характер погоды будет в течение месяца переменчивым, это однозначно. Еще будет и жара, и еще будут грозовые дожди.

Расскажите подробнее о следующей неделе — где будут осадки, где холоднее, а где будет жарче?

Если на выходные у нас еще без осадков, кроме востока, то с понедельника на вторник будут образовываться процессы, которые принесут осадки сначала в западной части страны, а во вторник днем это уже будет и запад, и север, и центральные области нашей страны.

19-го числа снова процесс будет двигаться на восток, и в дальнейшем такие процессы будут проходить волнами с запада на восток и будут чередоваться с периодами теплой погоды без осадков. Собственно, пока такие мы делаем прогнозы. Теперь о температурных диапазонах. Если на выходные температура будет меняться с +23…+28 градусов тепла по Украине, прохладнее будет традиционно в западных областях, а на юге это +28…+30 градусов, то уже в середине следующей недели будем иметь от +24 на западе до +30 в северных и центральных областях и до +33 градусов на юге страны.

Давайте остановимся отдельно на вопросе о том, какой будет погода на следующей неделе в Киеве и Киевской области.

На следующей неделе на Киевщине и в самой столице будет преобладать погода без осадков, только 18 июля будут кратковременные дожди грозовые. Температура в ночные часы будет +12…+17 в области, а по Киеву это около +15 градусов, и ночная температура немного будет расти до +18 градусов. Днем в субботу-воскресенье это будут показатели около +25…+27 градусов, а уже посреди следующей недели можно ожидать увеличения и перехода через отметку +30 градусов, то есть уже будет +31…+33 градуса. Это будет у нас даже 17−18 июля перед дождем, когда будет интенсивно парить и будут наблюдаться высокие температуры.

А в дальнейшем, ближе к следующим выходным?

Здесь нужно будет смотреть более детально позже, потому что сейчас пока еще не очень понятно, как поведут себя нынешние синоптические процессы. То есть на следующие выходные также должен быть новый циклон, но будет ли он двигаться, или он изменит свою траекторию, трудно сказать — еще пока не сформировался этот процесс.

Вы сказали, что до конца июля будет погода переменчивая достаточно. Опять же, можете ли здесь детализировать, когда следует ждать каких-то резких перепадов температуры в ту или иную сторону, и какие-то, возможно, стихийные явления, грозы, град?

Еще не сформировались синоптические процессы, которые будут определять погоду в дальнейшем, и об этих явлениях трудно говорить. Когда у нас будут перепады температуры, какие это будут даты, так же еще не известно, потому что в атмосфере еще не сформированы те процессы, которые повлияют на это. Надо будет уточнять прогноз ближе к тем датам, которые интересуют, и следить за оперативными прогнозами.

Вы говорили во время прошлого нашего разговора, что будут еще рекордные температуры. Сохраняется этот условный прогноз?

Ну, условно, да, для южных территорий Украины жара в силе, так же и для Киева. 17-го числа будет довольно жаркий для Киева день, +33 градуса. Но, опять же, пока это не рекордные температуры, а вот на юге нашей страны температуры могут быть еще выше в отдельные дни и в отдельных локациях.