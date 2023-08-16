Несколько капель упадет. Жара не уйдет, до конца рабочей недели дождь пройдут только в нескольких регионах
Жара продолжается (Фото:damedeeso / depositphotos)
Синоптическая ситуация на этой неделе поражает стабильностью: по всей стране царит жара.
Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что до конца рабочей недели не стоит надеяться на более низкие градусы. Даже дожди, которые пройдут в нескольких регионах, не будут способствовать прохладе. Самая низкая ночная температура в эти дни +11 градусов, самая высокая дневная +33 градуса.
Сегодня, в среду, 16 августа, вечером есть вероятность локальных дождей с грозой на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковской области, в других регионах солнечно и жарко.
В Западных областях средняя ночная температура воздуха +15 +17 градусов, дневная +29 +31 градус.
В Северных областях ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +26+29 градусов.
В Центральных областях ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +31+33 градуса.
В Южных областях ночная температура воздуха +19+23 градусов дневная +31+33 градуса.
В Восточных областях ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +28+31 градус.
В Крыму ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +30+32 градуса.
В четверг, 17 августа и пятницу 18 августа, дожди с грозами на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковской области усилятся. В других регионах, как и раньше, солнце и жара.
В Западных областях средняя ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +28+31 градус.
В Северных областях ночная температура воздуха +15+18 градусов, дневная +28+31 градус.
В Центральных областях ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +29+31 градус.
В Южных областях ночная температура воздуха +21+22 градуса дневная +31+33 градуса.
В Восточных областях ночная температура воздуха +18+20 градуса, дневная +28+33 градуса.
В Крыму ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +31+33 градуса.