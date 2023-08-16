Несколько капель упадет. Жара не уйдет, до конца рабочей недели дождь пройдут только в нескольких регионах 16 августа, 08:23 Жара продолжается (Фото:damedeeso / depositphotos)

Синоптическая ситуация на этой неделе поражает стабильностью: по всей стране царит жара.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что до конца рабочей недели не стоит надеяться на более низкие градусы. Даже дожди, которые пройдут в нескольких регионах, не будут способствовать прохладе. Самая низкая ночная температура в эти дни +11 градусов, самая высокая дневная +33 градуса.

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Сегодня, в среду, 16 августа, вечером есть вероятность локальных дождей с грозой на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковской области, в других регионах солнечно и жарко.

Фото: Погода 16 августа / meteo

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +15 +17 градусов, дневная +29 +31 градус.

В Северных областях ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +26+29 градусов.

В Центральных областях ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +31+33 градуса.

В Южных областях ночная температура воздуха +19+23 градусов дневная +31+33 градуса.

В Восточных областях ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +28+31 градус.

В Крыму ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +30+32 градуса.

В четверг, 17 августа и пятницу 18 августа, дожди с грозами на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковской области усилятся. В других регионах, как и раньше, солнце и жара.

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +28+31 градус.

В Северных областях ночная температура воздуха +15+18 градусов, дневная +28+31 градус.

В Центральных областях ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +29+31 градус.

В Южных областях ночная температура воздуха +21+22 градуса дневная +31+33 градуса.

В Восточных областях ночная температура воздуха +18+20 градуса, дневная +28+33 градуса.

В Крыму ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +31+33 градуса.

Фото: Погода 17 августа / meteo

Фото: Погода 18 августа / meteo