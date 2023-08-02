Начинает розжаривать. Синоптики поделились прогнозом на вторую часть недели и предупредили о жаре 2 августа, 17:31 Приближается безумная жара (Фото:Искусственный интеллект/Bing, NV)

Синоптики прогнозируют, что август станет самым жарким месяцем лета.

Приближающаяся жара и средние температурные показатели августа, которые уже могут предварительно просчитать специалисты, говорят о том, что, скорее всего, они будут на два градуса выше климатической нормы.

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Какая погода будет во второй части текущей недели

По информации синоптиков, в четверг, 3 августа, солнечную идиллию могут нарушить незначительные осадки лишь в двух областях — Сумской и Полтавской. Средняя ночная температура воздуха будет колебаться в диапазоне +15+20 градусов, днем +28+33 градуса, в южных и восточных областях до +35 градусов.

В пятницу, 4 августа, готовиться к выходным под солнцем, которое периодически будет скрываться за небольшими облаками сможет почти вся страна. Дожди будут идти только в западных регионах. Средняя ночная температура воздуха +17+22 градуса, дневная +32+37 градусов. В западной части страны немного прохладнее +24+29 градусов.

В субботу и воскресенье, 5−6 августа, благодаря жаркому и сухому воздуху с Ближнего Востока, раскалит до +38 градусов, ночью ожидается температура воздуха +19+24 градуса. В западной части страны возможны осадки, в воскресенье там произойдет снижение температуры до +15+23 градусов.