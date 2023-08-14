Жара и еще раз жара. Синоптики предупредили о самой горячей неделе сезона: по всей стране будет до +38 градусов 14 августа, 08:14 Жара в течение всей недели (Фото:leolintang / depositphotos)

На этой неделе сухой и теплый воздух из среднеазиатских регионов ощутится уже сегодня и прогреет всю Украину.

По информации синоптиков, на этой неделе жара будет царить на территории всей страны. Градус станет повышаться с каждым днем, а дожди почти не предвидятся. Исключением может стать часть западного региона с вероятными кратковременными дождями в дневное время. Начиная со вторника, 15 августа, в большинстве областей дневная температура воздуха +35 градусов, а в южной части страны +38 градусов.

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Сегодня, в понедельник, 14 августа на территории всей солнечная и сухая погода со слабым ветром. Ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +28+33 градуса. В южной части ночью +17+22 градуса, днем +30+35 градусов.

Во вторник, 15 августа, по всей стране сухо и солнечно, температура воздуха будет расти. Ветер преимущественно восточный / северо-восточный, 3 — 8 м/с. Ночью +16+21 градус, днем +29+34 градуса, в центральных, южных областях и на Закарпатье +31+36 градусов.

В среду, 16 августа, сухая и солнечная погода почти по всей Украине. Грозовые дожди пройдут днем в Карпатах и на Закарпатье. Ветер северо-восточный, в западной части юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +18+23 градуса, дневная +30+35 градусов, в центральных, Винницкой и южных областях местами +33+38 градусов.

В четверг, 17 августа, в западных областях местами грозовые дожди. На остальной территории страны сохранится жаркая и сухая погода. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +17+22 градуса, дневная +30+35 градусов, на юге до +38 градусов.

В пятницу, 18 августа, сухая и жаркая погода в большинстве областей. Лишь местами в западной части страны кратковременные грозовые дожди, в Карпатах умеренные осадки. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха ночью +17+22 градуса, дневная +30+35 градусов, на юге до +37 градусов.

В субботу, 19 августа, в стране сохранится жаркая и солнечная погода. Возможны грозовые дожди только в западных областях в дневное время. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +18+23 градуса, дневная +31+36 градусов, на юге до +37 градусов.

В воскресенье, 20 августа, период сухой жаркой погоды продолжится. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +19+24 градуса, дневная +32+37 градусов.