Температура повышается. Синоптик предупредила, где в течение первой декады июля будет жара до +35 градусов

3 июля, 08:15
Поделиться:
Постоянное повышение температуры в первой половине июля (Фото:cherriesjd / depositphotos)

Постоянное повышение температуры в первой половине июля (Фото:cherriesjd / depositphotos)

С начала июля практически по всей территории Украины ожидается стабильное повышение температуры воздуха.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, предупредила о температурных показателях в течение первой половины июля. Ожидаются довольно высокие значения температуры, приятную нотку свежести будут вносить осадки.

Видео дня

«Основной характеристикой первой декады июля будет повышение температуры до настоящих таких летних значений. Хотя в каждом регионе будет по-своему, но в целом температура будет стабильно довольно высокая. 2−3 июля температура в ночныечасы +14…+19, на побережье морей до +22, то есть видим уже даже ночью будет более +20 градусов.

Читайте также:

Самый теплый июль (Фото:SOE10 / depositphotos) Золотая середина. Метеорологи составили средний прогноз погоды на июль: от жары до приятной прохлады

В дневные часы +25…+30. В западных областях 2 июля немножко свежее, +21…+26. 4 — 5 июля температура ночью +13…+19, днем +24…+30. То есть значение +30 уже появится на большинстве территории Украины, а на юге страны ночью +17…+22, а днем +27…+33.

Юг страны почувствует больше всего эту теплую воздушную массу. С 6 июля там температура ночью +21…+26, а днем +30…+35. На остальной территории ночью +17…+23 и немножко прохладнее на западе — +14…+20, а в дневные часы по всей территории уже +27…+33. Несколько свежее разве что запад и север, +24…+30. В частности, в таких диапазонах будет преобладать и температура воздуха на Киевщине — +24…+30″.

Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Укргидрометцентр Прогноз погоды Погода Жара в Украине Июль синоптик погода в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X