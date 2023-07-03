Температура повышается. Синоптик предупредила, где в течение первой декады июля будет жара до +35 градусов 3 июля, 08:15 Постоянное повышение температуры в первой половине июля (Фото:cherriesjd / depositphotos)

С начала июля практически по всей территории Украины ожидается стабильное повышение температуры воздуха.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, предупредила о температурных показателях в течение первой половины июля. Ожидаются довольно высокие значения температуры, приятную нотку свежести будут вносить осадки.

Видео дня

«Основной характеристикой первой декады июля будет повышение температуры до настоящих таких летних значений. Хотя в каждом регионе будет по-своему, но в целом температура будет стабильно довольно высокая. 2−3 июля температура в ночныечасы +14…+19, на побережье морей до +22, то есть видим уже даже ночью будет более +20 градусов.

В дневные часы +25…+30. В западных областях 2 июля немножко свежее, +21…+26. 4 — 5 июля температура ночью +13…+19, днем +24…+30. То есть значение +30 уже появится на большинстве территории Украины, а на юге страны ночью +17…+22, а днем +27…+33.

Юг страны почувствует больше всего эту теплую воздушную массу. С 6 июля там температура ночью +21…+26, а днем +30…+35. На остальной территории ночью +17…+23 и немножко прохладнее на западе — +14…+20, а в дневные часы по всей территории уже +27…+33. Несколько свежее разве что запад и север, +24…+30. В частности, в таких диапазонах будет преобладать и температура воздуха на Киевщине — +24…+30″.