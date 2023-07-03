Температура повышается. Синоптик предупредила, где в течение первой декады июля будет жара до +35 градусов
Постоянное повышение температуры в первой половине июля (Фото:cherriesjd / depositphotos)
С начала июля практически по всей территории Украины ожидается стабильное повышение температуры воздуха.
Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, предупредила о температурных показателях в течение первой половины июля. Ожидаются довольно высокие значения температуры, приятную нотку свежести будут вносить осадки.
«Основной характеристикой первой декады июля будет повышение температуры до настоящих таких летних значений. Хотя в каждом регионе будет по-своему, но в целом температура будет стабильно довольно высокая. 2−3 июля температура в ночныечасы +14…+19, на побережье морей до +22, то есть видим уже даже ночью будет более +20 градусов.
В дневные часы +25…+30. В западных областях 2 июля немножко свежее, +21…+26. 4 — 5 июля температура ночью +13…+19, днем +24…+30. То есть значение +30 уже появится на большинстве территории Украины, а на юге страны ночью +17…+22, а днем +27…+33.
Юг страны почувствует больше всего эту теплую воздушную массу. С 6 июля там температура ночью +21…+26, а днем +30…+35. На остальной территории ночью +17…+23 и немножко прохладнее на западе — +14…+20, а в дневные часы по всей территории уже +27…+33. Несколько свежее разве что запад и север, +24…+30. В частности, в таких диапазонах будет преобладать и температура воздуха на Киевщине — +24…+30″.