Планы осадков изменились. Синоптики предупредили, кому на жарких выходных придется помокнуть под дождем
Жара и осадки на выходных (Фото:Регина Трисстерия / pexels)
Поле повышенного давления и температура воздуха до +35 — приближаются жаркие выходные.
Как и обещали предыдущие прогнозы, в Украину добрались тропические воздушные массы из Африки и планировать выходные необходимо с оглядкой на жару, которая накроет всю страну. По предварительным прогнозам погоду в эти дни должно было определять поле повышенного давления с малооблачной погодой, но какие тропики без дождей.
По информации синоптиков Укргидрометцентра, в субботу осадки пройдут в западной части страны, в воскресенье они распространятся на северную и центральную часть страны.
Какая погода в Украине будет в субботу, 26 августа
В Западных областях переменная облачность, местами осадки. Средняя ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +30+34 градуса.
В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +13+17 градусов, дневная +26+31 градус.
В Центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +30+33 градуса.
В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +29+33 градуса.
В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +14+19 градусов, дневная +24+30 градусов.
В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +29+31 градус.
Какая погода в Украине будет в воскресенье, 27 августа
В Западных областях переменная облачность, местами осадки. Средняя ночная температура воздуха +17+20 градусов, дневная +30+34 градуса.
В Северных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +16+20 градусов, дневная +29+32 градуса.
В Центральных областях облачно, грозовые дожди. Ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +30+35 градусов.
В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +29+34 градуса.
В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +26+32 градуса.
В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +29+31 градус.