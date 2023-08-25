Планы осадков изменились. Синоптики предупредили, кому на жарких выходных придется помокнуть под дождем 25 августа, 08:40 Жара и осадки на выходных (Фото:Регина Трисстерия / pexels)

Поле повышенного давления и температура воздуха до +35 — приближаются жаркие выходные.

Как и обещали предыдущие прогнозы, в Украину добрались тропические воздушные массы из Африки и планировать выходные необходимо с оглядкой на жару, которая накроет всю страну. По предварительным прогнозам погоду в эти дни должно было определять поле повышенного давления с малооблачной погодой, но какие тропики без дождей.

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По информации синоптиков Укргидрометцентра, в субботу осадки пройдут в западной части страны, в воскресенье они распространятся на северную и центральную часть страны.

Какая погода в Украине будет в субботу, 26 августа

В Западных областях переменная облачность, местами осадки. Средняя ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +30+34 градуса.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +13+17 градусов, дневная +26+31 градус.

В Центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +30+33 градуса.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +29+33 градуса.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +14+19 градусов, дневная +24+30 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +29+31 градус.

Фото: Погода 26 августа / meteo

Какая погода в Украине будет в воскресенье, 27 августа

В Западных областях переменная облачность, местами осадки. Средняя ночная температура воздуха +17+20 градусов, дневная +30+34 градуса.

В Северных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +16+20 градусов, дневная +29+32 градуса.

В Центральных областях облачно, грозовые дожди. Ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +30+35 градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +29+34 градуса.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +26+32 градуса.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +29+31 градус.

Фото: Погода 27 августа / meteo