«Босс лета, июль, усаживается на троне». Синоптик предупредила о нюансах погоды в первые выходные месяца
Погода в первые выходные июля (Фото:nexus__ / depositphotos)
Первые дни июля, ожидаемо, местами будут с локальными грозовыми дождями и повышающейся температурой воздуха.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о нюансах погоды в первые выходные июля и напомнила о том, что выходя на улицу необходимо оставаться вежливыми.
«Суббота.
Грозовые дожди — в западных областях, локально на Черниговщине, Луганщине. Остальные — сухо, солнечно.
Днем +24+29 градусов, на западе +22+27 градусов.
Воскресенье.
Грозовые дожди — в западных, северных областях, местами в центральных.
В остальных — сухо, солнечно.
Днем +25+30 градусов, на западе +24+28 градусов.
В Киеве 1 июля без осадков, 2 июля кратковременный дождь с грозой.
Днем на выходных +28 градусов.
Хороших, безопасных выходных, с разумным и полезным для себя и других поведением на реке, в лесу, парке, даче, в гостях.
В сумку — зонт и темные очки, в машину — воду, пледик для пикника, шарики для мусора, маленькую подушечку.
И периодически проверять — пересчитались ли донаты.
Биг босс лета, июль, усаживается на троне".