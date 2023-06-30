«Босс лета, июль, усаживается на троне». Синоптик предупредила о нюансах погоды в первые выходные месяца 30 июня, 13:32 Погода в первые выходные июля (Фото:nexus__ / depositphotos)

Первые дни июля, ожидаемо, местами будут с локальными грозовыми дождями и повышающейся температурой воздуха.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о нюансах погоды в первые выходные июля и напомнила о том, что выходя на улицу необходимо оставаться вежливыми.

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«Суббота.

Грозовые дожди — в западных областях, локально на Черниговщине, Луганщине. Остальные — сухо, солнечно.

Днем +24+29 градусов, на западе +22+27 градусов.

Воскресенье.

Грозовые дожди — в западных, северных областях, местами в центральных.

В остальных — сухо, солнечно.

Днем +25+30 градусов, на западе +24+28 градусов.

В Киеве 1 июля без осадков, 2 июля кратковременный дождь с грозой.

Днем на выходных +28 градусов.

Хороших, безопасных выходных, с разумным и полезным для себя и других поведением на реке, в лесу, парке, даче, в гостях.

В сумку — зонт и темные очки, в машину — воду, пледик для пикника, шарики для мусора, маленькую подушечку.

И периодически проверять — пересчитались ли донаты.

Биг босс лета, июль, усаживается на троне".