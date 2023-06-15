Жара или дожди. Синоптик рассказала, какая погода победит в ближайшие дни 15 июня, 08:40 Погода приближается к жаре (Фото:massonforstock / depositphotos)

Июнь начался с резких перепадов температуры воздуха и очень хочется понимать, будут ли они и в ближайшие дни.

Синоптик Наталья Диденко, в интервью для радио NV, предупредила о том, что в ближайшие дни не придется беспокоиться о теплой одежде, скорее о креме для загара. Лето стремительно набирает обороты, будто извиняясь за нетипичную прохладу, что уже в прошлом.

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По ее словам, метеорологическое лето уже давно наступило и временное похолодание, которое было на прошлой неделе, скорее исключение, которое не повторится в ближайшее время.

«После этого кратковременного, но достаточно резкого похолодания температура воздуха наконец выравнивается, столбики термометров повышаются и нас ожидает по крайней мере в ближайшие дни потепление до жары, я бы сказала. Температура воздуха составит где-то 24−29 градусов, при более интенсивном солнышке — до 30−31. Такой сильной жары не видно пока, но температура воздуха будет высокой. Немного свежее будет на западе Украины, там где-то 20−24, на Закарпатье порой выше. И там также на следующей неделе температура воздуха снова повысится. В ближайшее время достаточно теплая погода, очень теплая, до легкой, подчеркиваю, легкой жары».