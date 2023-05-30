«Следующие 5 лет будет ощутимо жарче». Синоптик предоставила общий прогноз на лето 2023, которое уже скоро 30 мая, 15:30 Погода летом 2023 года (Фото:courtyardpix / depositphotos)

Среднемесячная температура воздуха летом 2023 будет под влиянием глобального потепления.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, спрогнозировала каким будет лето 2023, и предупредила о температуре выше нормы в каждом месяце сезона.

«Кардинальных изменений не ожидается, единственное, еще больше уменьшится интенсивность локальных кратковременных дождей. Но в целом такая тенденция сохраняется. Температура будет оставаться на уровне +12…+14 ночью и +24…+26 градусов днем.

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До этого три года царил Ла-Нинья, когда же развивается противоположное явление в сочетании с другими глобальными процессами (потепление), изменениями климата, то есть вероятность, что следующие 5 лет будет ощутимо жарче.

По мнению мирового сообщества, снова возможны какие-то рекордно высокие значения температуры в летнее время с 2023 по 2027 годы. Но пока мы в нейтральной такой фазе, ведь соответствующие процессы начнут развиваться посреди лета, поэтому мы сполна это почувствуем уже летом следующего 2024 года. Но даже в этом году, если июнь и июль на 1−1,5 градуса будут выше нормы, то в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше нормы. Немного жарче будет. Но это такое общее наблюдение на всю территорию страны. Для каждого региона надо смотреть отдельно на декаду вперед".