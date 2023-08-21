С надеждой на скандинавский циклон. Синоптики предоставили прогноз на неделю: жара отступает 21 августа, 08:47 Постепенное снижение температуры на этой неделе (Фото:patrick.daxenbichler / depositphotos)

Первая половина недели еще будет жаркой и без осадков, они возможны ближе к выходным.

По информации синоптиков, на этой неделе начнет постепенно снижаться температура воздуха. Прохладные массы скандинавского происхождения, уже начиная со вторника, будут способствовать постепенному уменьшению градусов и, начиная со второй половины недели, они достигнут многолетних значений. Существенные осадки в течение недели на территории страны не ожидаются, но ближе к выходным, появятся условия для дождей, везде, кроме восточных и южных регионов.

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Сегодня, в понедельник, 21 августа, незначительные кратковременные грозовые дожди в северных, восточных областях и на Полесье. На остальной территории страны без существенных осадков. Ночная температура воздуха +17+22 градуса, дневная +28+33 градуса, в южных и местами центральных областях +33+38 градусов. Ветер преимущественно северо-западной четверти, 5 — 10 м/с.

Во вторник, 22 августа, небольшие дожди, местами с грозами пройдут на севере Левобережья. В остальных областях страны осадков не предвидится. Ночная температура воздуха +16+21 градус, дневная +25+30 градусов. На севере ночью +12+17 градусов, днем +22+27 градусов. На юге сохранится жаркая погода с дневными температурами +32+37 градусов. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

В среду, 23 августа, почти на всей территории страны ожидается солнечная и сухая погода. Кратковременные грозовые дожди только днем пройдут в Карпатах и на Прикарпатье. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +25+30 градусов. На юге ночью +17+22 градуса, днем +29.+34 градуса. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

В четверг, 24 августа, осадки в стране не предвидятся. За исключением севера Левобережья, там днем кое-где пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +27+32 градуса, на юге до +35 градусов. Ветер удержится северо-западной четверти, 7 — 12 м/с.

В пятницу, 25 августа, на всей территории страны будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +20+25 градусов, на юге ночью +1…+20 градусов, днем +27+32 градуса. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

В субботу, 26 августа, в результате развития циклонической деятельности, на Правобережье страны пройдут дожди с грозами, местами возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. На Левобережье под влиянием поля повышенного давления осадков не ожидается. Ветер южный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная, на юге и западе +30+35 градусов, на остальной территории +23+28 градусов.

В воскресенье, 27 августа, ожидается неустойчивая погода в большинстве областей с осадками и колебаниями температуры. Осадки не пройдут только в южных и восточных регионах. Ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +29+34 градуса, на западе +20+25 градусов. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.