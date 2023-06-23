Снижение атмосферного давления. Изменчивость погоды и самый прохладный день следующей недели
Снижение атмосферного давления на следующей неделе (Фото:piyato / depositphotos)
В начале следующей недели на всей территории страны установится неустойчивая погода, которая, по предварительным прогнозам, продлится до 29 июня.
Атмосферное давление снизится, во всех областях пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, в эти дни может выпасть от одной до трех месячных норм осадков. Средняя ночная температура воздуха будет примерно +14+20 градусов, дневная +23+29 градусов, на юге до +32 градусов. Но, в некоторых местах, даже дневная температура воздуха будет всего лишь +16 градусов.
В Киеве самым прохладным днем на следующей неделе станет среда 28 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +17 градусов, дневные +21 градус. Будет идти дождь.
В Днепре самым холодным днем следующей недели станет четверг 29 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +16 градусов, дневные +21 градус. Пройдут дожди.
В Харькове самым холодным днем следующей недели станет понедельник 26 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +17 градусов, дневные +18 градусов. Будет идти дождь.
В Одессе самым холодным днем следующей недели станет среда 28 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +19 градусов, дневные +23 градуса. Ожидается переменная облачность и дождь.
Во Львове самым прохладным днем следующей недели станет среда 28 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +13 градусов, дневные +16 градусов. Облачно, дожди.