Снижение атмосферного давления. Изменчивость погоды и самый прохладный день следующей недели

23 июня, 09:22
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Снижение атмосферного давления на следующей неделе (Фото:piyato / depositphotos)

Снижение атмосферного давления на следующей неделе (Фото:piyato / depositphotos)

В начале следующей недели на всей территории страны установится неустойчивая погода, которая, по предварительным прогнозам, продлится до 29 июня.

Атмосферное давление снизится, во всех областях пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, в эти дни может выпасть от одной до трех месячных норм осадков. Средняя ночная температура воздуха будет примерно +14+20 градусов, дневная +23+29 градусов, на юге до +32 градусов. Но, в некоторых местах, даже дневная температура воздуха будет всего лишь +16 градусов.

Видео дня

В Киеве самым прохладным днем на следующей неделе станет среда 28 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +17 градусов, дневные +21 градус. Будет идти дождь.

Погода в Киеве на месяц / meteofor
Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

В Днепре самым холодным днем следующей недели станет четверг 29 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +16 градусов, дневные +21 градус. Пройдут дожди.

Погода в Днепре на месяц / meteofor
Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

В Харькове самым холодным днем следующей недели станет понедельник 26 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +17 градусов, дневные +18 градусов. Будет идти дождь.

Погода в Харькове на месяц / meteofor
Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

В Одессе самым холодным днем следующей недели станет среда 28 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +19 градусов, дневные +23 градуса. Ожидается переменная облачность и дождь.

Погода в Одессе на месяц / meteofor
Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Во Львове самым прохладным днем следующей недели станет среда 28 июня. Ночная температура воздуха в этот день будет +13 градусов, дневные +16 градусов. Облачно, дожди.

Погода во Львове на месяц / meteofor
Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Похолодание Прогноз погоды Погода погода в Украине

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