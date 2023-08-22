Новая волна жары. Снижение температуры на этой неделе временное — вскоре новое повышение градусов 22 августа, 07:55 Жара возвращается (Фото:sdecoret / depositphotos)

Этим летом нет длительных периодов жары, ей на замену всегда приходит снижение температуры, чтобы мы могли отдохнуть. Так будет и в скором времени.

Синоптик Наталья Голеня, в интервью для NV, рассказала о погоде на этой неделе и предупредила, что август не собирается сдаваться осени — скоро снова жара, а также рассказала, почему жару в этом году нельзя назвать аномальной.

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«На этой неделе в период до пятницы жара несколько спадет, поскольку с северо-запада и запада на территорию Украины будет распространяться более прохладная воздушная масса. Поэтому воздух в дневные часы будет прогреваться не так интенсивно, как мы это наблюдали на прошлой неделе. Температура днем будет достигать +27…+29 градусов в большинстве областей. Можно сказать, умеренная жара. Только на юге температурный режим несколько выше — сегодня до +35 градусов и далее следующие 2 дня +30…+32 градуса.

А на следующие выходные, начиная с пятницы, нас ожидает новая волна жары. В Украину начнет перемещаться тропическая воздушная масса. Из Африки она распространится на западную и южную Европу, и уже 26 августа она достигнет западных и юго-западных границ Украины. Поэтому с 26-го начнет температура повышаться, и на выходные это уже снова будет +30…+32 градуса и даже немного выше, а на юге, опять же, может быть +35…+36, в отдельные дни и до +38 градусов будут достигать значения, но это уже на следующей неделе. Погоду будет определять поле повышенного давления, она будет малооблачной.

Учитывая глобальное потепление, все это уже достаточно нормальные для нас значения, как и для юга до +35 градусов летом и в августе в частности. То есть это нельзя назвать аномальной жарой, потому что для Украины самые высокие значения температуры, особенно для юга и востока, это +40…+42 градуса, которые были зафиксированы 12 августа 2010 года в Луганске. Для запада максимумы — это +35…+38 градусов, для Киева абсолютный максимум +39, и он был зафиксирован 20 августа 1945 года. Мы этот рекорд еще не побили для столицы. Мы также не перепрыгнули лето 2010-го года, когда был достаточно длительный период жары, где-то 20 дней".