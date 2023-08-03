Непрерывные дожди. Синоптики предупредили, как часто осадки будут разбавлять августовскую жару 3 августа, 08:32 Августовские осадки (Фото:Искусственный интеллект/Bing, NV)

Начиная со второй половины этой недели в свои права вступает августовская жара, но ей не удастся полностью захватить месяц.

Атмосферные дождевые фронты будут врываться в Украину в течение месяца, и загонять домой грозами и шквалами. В некоторых регионах дожди будут идти по несколько дней подряд и растягиваться почти на неделю. Такую погоду стоит ожидать во второй половине месяца.

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В Киеве три дня подряд дожди пройдут 8−10 августа. Ночная температура воздуха в эти дни +15+17 градусов, дневная +21+26 градусов. После этого существенные осадки посетят столицу с 21 по 29 августа. В эти дни ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +16+26 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

В Харьков дожди придут 9 августа, ночная температура воздуха в этот день +19 градусов, дневная +26 градусов. Значительные осадки пройдут с 22 по 29 августа. Ночная температура воздуха в эти дни +12+18 градусов, дневная +17+22 градуса.

Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

В Днепре незначительные осадки пройдут 8−9 августа. Ночная температура в эти дни +18+19 градусов, дневная +27+31 градус. В дальнейшем осадки пройдут с 22 по 29 августа. В эти дни ночная температура воздуха +14+20 градусов, дневная +19+24 градуса.

Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

В Одессе дождь пройдет 8 августа. Ночная температура в этот день +18 градусов, дневная +22 градуса. Также осадки ожидаются 24,28 и 29 августа. В эти дни ночная температура воздуха +18+19 градусов, дневная +22+27 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Во Львове будет дождливо с 4 по 7 августа. Ночная температура воздуха в эти дни +13 +18 градусов, дневная +20 +29 градусов. Также дожди пройдут 14, 15, 18 августа, а также с 21 по 29 августа. Ночная температура воздуха в эти дни +10+19 градусов, дневная +15+27 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor