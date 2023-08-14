Экстремальное лето. Долго ли продлится жара, каких ждать температур и что будет с погодой на День Независимости — синоптик 14 августа, 17:05 NV Премиум В Укргидрометцентре рассказали, как долго будет удерживаться жара, которая снова царит в Украине (Фото:Dominika Zarzycka / Sipa USA via Reuters)

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о погоде на ближайшую неделю, а также сказала, когда придет прохлада.

— Расскажите, что нас ждет на ближайшей неделе. Кажется, снова вернулась жара. Как надолго, и насколько стабильной будет синоптическая ситуация в ближайшие дни?

— Да, возвращаются жаркие дни, и синоптическая ситуация будет довольно стабильной, потому что она удержится до конца недели, по предварительным расчетам. Даже немножко дольше. Эту погоду обуславливает поле высокого давления, то есть антициклон. Его центр находится к северо-востоку от территории Украины, но он довольно такой обширный, поэтому влияет практически на все регионы нашего государства. Немножко меньше его влияние распространяется в западных областях, поэтому, например, на Закарпатье и Прикарпатье днем 16 августа и в течение суток 17 августа могут быть кратковременные дожди, отдельные грозы. 18 августа немножечко больше охват кратковременных дождей по западным областям. Но в целом в большинстве областей все же жаркая и сухая погода.

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Температурные показатели при таких условиях практически в течение всей недели будут в пределах +26…+33 градуса в дневные часы, а в ночные +14…+20. Это по всей территории Украины. Что-то выделить довольно трудно, разве что ночью в южных областях традиционно несколько выше температура — на побережье до +23 даже могут быть значения в темное время суток.

А днем +26…+33 практически везде. +33 как раз преимущественно на юге Украины, по востоку, частично по центральным областям. А так в целом около +30 фактически по всем областям будем иметь.





— Как долго такая тенденция будет удерживаться ?

— Даже немного дольше, чем до конца этой недели, где-то до Дня Независимости [24 августа]. Возможно там уже немножечко будет колебаться, но в целом до 22−23 числа пока такие подобные синоптические условия по тем прогнозам, которые есть у нас на сегодня. Будем на это рассчитывать. Ветер довольно спокойный, здесь вообще ничего интересного. Ветер переменных направлений, слабенький, 7−8 метров в секунду. Завтра он будет восточный, северо-восточный, но потом уже в целом направление даже слабо выраженное. В условиях поля высокого давления традиционно ветер очень слабый.





— А можете сказать, каким будет День Независимости, 24-го августа?

— Официальных прогнозов именно на День Независимости еще нет. Но, по предварительным оценкам, похожая ситуация будет, как на этой неделе, на погоду еще будет влиять поле высокого давления. Резких таких изменений по прогнозам на сегодня не предвидим.

— Какова общая картина в дальнейшем, до конца месяца, по предварительным прогнозам?

— Конечно, антициклон не может вечно удерживать свои позиции. Он довольно мощный, но все равно атмосфера подвижная, и что-то будет меняться. И как раз где-то после Дня Независимости, скорее всего, ожидаем изменение синоптической ситуации. Немножечко там уже может быть больше осадков, возможно, прохождение отдельных атмосферных фронтов. Точнее об этом можно будет сказать позже.

Сейчас стоит еще обратить внимание на пожарную опасность. Ведь в течение длительного периода будет бездождевая погода, дефицит осадков, поэтому уже на 15−16 число имеем высокий уровень пожарной опасности и, скорее всего, потом будем продолжать этот статус на бОльшую территорию. Например, на 16 августа высокий уровень пожарной опасности по Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Тернопольской областях и в Крыму. Далее, возможно, будет больше областей охвачено.

— Расскажите подробнее о погоде в столице и Киевской области на завтра и до конца недели, до выходных следующих.

— В принципе, чем-то слишком отличаться она не будет. Очень похожая погода, как и на остальной территории Украины. В ночные часы у нас +17…+19, в дневные +28…+32. Вот такие показатели. Осадков в столице не ожидаем. Преимущественно солнечная погода. В ночные часы тоже ясное небо.

Резких перепадов температуры и атмосферного давления пока не предвидится. Но стоит обратить внимание тем, кто метеозависим, и во время жары, как советуют врачи, больше пить жидкости, иметь головной убор, заботиться о своем здоровье. На этой неделе как раз та погода, когда надо эти правила выполнять.