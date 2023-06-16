Период дождей. Синоптики предупредили, когда осадки накроют почти всю страну 16 июня, 09:13 Период дождей (Фото:prschreyner / depositphotos)

Изменчивость июня не перестает удивлять и учит быстро подстраиваться под изменения погоды.

Только прошло похолодание и снова наступило настоящее лето, как июнь снова подает сюрприз. Впереди дождливый период, местами с грозами и шквальным ветром. При этом средняя температура воздуха будет достаточно теплой до +30 градусов, кроме западных областей, где в среднем, она будет +18+24 градуса.

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Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни почти всю территорию Украины накроют дожди. Еще вчера на большинстве территории страны установилась нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами, с эпицентром в западных и южных областях.

Сегодня, 16 июня, дожди преимущественно пройдут в западных областях, но они понемногу начинают распространяться и могут появиться в Полтавской и Запорожской области.

Фото: Погода 16 июня / meteo

В субботу, 17 июня, дождей станет больше. Они также пройдут в южных и восточных областях.

Фото: Погода 17 июня / meteo

В воскресенье, 18 июня, дожди распространятся на востоке и в Крыму.

Фото: Погода 18 июня / meteo

В понедельник, 19 июня, и вторник, 20 июня, дожди ожидаются почти по всей территории страны.

Фото: Погода 19 июня / meteo

Фото: Погода 20 июня / meteo