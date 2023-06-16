Период дождей. Синоптики предупредили, когда осадки накроют почти всю страну
Период дождей (Фото:prschreyner / depositphotos)
Изменчивость июня не перестает удивлять и учит быстро подстраиваться под изменения погоды.
Только прошло похолодание и снова наступило настоящее лето, как июнь снова подает сюрприз. Впереди дождливый период, местами с грозами и шквальным ветром. При этом средняя температура воздуха будет достаточно теплой до +30 градусов, кроме западных областей, где в среднем, она будет +18+24 градуса.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни почти всю территорию Украины накроют дожди. Еще вчера на большинстве территории страны установилась нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами, с эпицентром в западных и южных областях.
Сегодня, 16 июня, дожди преимущественно пройдут в западных областях, но они понемногу начинают распространяться и могут появиться в Полтавской и Запорожской области.
В субботу, 17 июня, дождей станет больше. Они также пройдут в южных и восточных областях.
В воскресенье, 18 июня, дожди распространятся на востоке и в Крыму.
В понедельник, 19 июня, и вторник, 20 июня, дожди ожидаются почти по всей территории страны.