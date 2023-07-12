Ни одного места без осадков. Синоптики назвали день, когда дожди с грозами накроют всю страну
Дожди по всей стране (Фото:Christin_Lola / depositphotos)
Вскоре атмосферные фронты наведут шорох на нашей земле и обильно польют всю страну.
В пятницу, 14 июля, в преддверии выходных, абсолютно всем украинцам придется укрываться от дождей с грозами, местами с сильными порывами ветра. Но не надо расстраиваться, в ближайшее время таких масштабных осадков больше не предвидится.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дневная температура воздуха в этот день максимально повысится до +30 градусов, минимальная ночная будет +13 градусов.
Волынская, Ровенская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +21+24 градуса.
Житомирская, Киевская, Черниговская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +16+20 градусов, дневная +20+25 градусов.
Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +13+16 градусов, дневная +21+24 градуса.
Закарпатская область — дожди с грозами, ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +24+26 градусов.
Винницкая, Хмельницкая, Черкасская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +15+18 градусов, дневная +22+24 градуса.
Одесская, Николаевская, Херсонская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +20+23 градуса, дневная +24+27 градусов.
Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +17+21 градус, дневная +22+26 градусов.
Донецкая, Луганская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +17+20 градусов, дневная +24+26 градусов.
Сумская, Полтавская, Харьковская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +16+19 градусов, дневная +20+24 градуса.
Крым — дожди с грозами, ночная температура воздуха +19+21 градусов, дневная +28+30 градусов.