Ни одного места без осадков. Синоптики назвали день, когда дожди с грозами накроют всю страну 12 июля, 08:30 Дожди по всей стране (Фото:Christin_Lola / depositphotos)

Вскоре атмосферные фронты наведут шорох на нашей земле и обильно польют всю страну.

В пятницу, 14 июля, в преддверии выходных, абсолютно всем украинцам придется укрываться от дождей с грозами, местами с сильными порывами ветра. Но не надо расстраиваться, в ближайшее время таких масштабных осадков больше не предвидится.

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По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дневная температура воздуха в этот день максимально повысится до +30 градусов, минимальная ночная будет +13 градусов.

Волынская, Ровенская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +21+24 градуса.

Житомирская, Киевская, Черниговская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +16+20 градусов, дневная +20+25 градусов.

Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +13+16 градусов, дневная +21+24 градуса.

Закарпатская область — дожди с грозами, ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +24+26 градусов.

Винницкая, Хмельницкая, Черкасская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +15+18 градусов, дневная +22+24 градуса.

Одесская, Николаевская, Херсонская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +20+23 градуса, дневная +24+27 градусов.

Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +17+21 градус, дневная +22+26 градусов.

Донецкая, Луганская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +17+20 градусов, дневная +24+26 градусов.

Сумская, Полтавская, Харьковская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +16+19 градусов, дневная +20+24 градуса.

Крым — дожди с грозами, ночная температура воздуха +19+21 градусов, дневная +28+30 градусов.

Фото: Погода 14 июля / meteo