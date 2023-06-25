От шквалов до жары. Синоптики предупредили об особенностях погоды в начале недели 25 июня, 05:32 Неустойчивая погода в понедельник (Фото:ohm41 / depositphotos)

Снижение атмосферного давления принесет неустойчивую погоду с дождями, грозами и, местами, прохладной температурой воздуха уже с начала следующей недели.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, погода впонедельник 26 июня в разных областях Украины будет преимущественно переменчивой, со снижением температуры воздуха, но в пределах лета.

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Переменная облачность, местами дождь с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15−20 м/с ожидается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Средняя ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +21+26 градусов.

В остальных областях малооблачная погода без осадков.

В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях средняя ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +24+29 градусов.

В Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +25+30 градусов.

В Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ночная температура воздуха +14+19 градусов, дневная +27+32 градуса.

В Черновицкой области ночная температура воздуха+11+16 градусов, дневная +23+28 градусов.

Фото: Погода в понедельник, 26 июня / meteo