Будет поливать изо всех сил. Синоптики предупредили об одном дне на этой неделе, когда грозовые дожди пройдут по всей стране 9 августа, 08:36 Грозовые дожди в пятницу по всей стране (Фото:nehruresen / depositphotos)

Комфортную температуру воздуха и некоторое однообразие погоды в пятницу разбавят грозовые дожди.

Синоптики с начала недели наблюдали за перемещением циклона, который по своей траектории мог лишь частично задеть Украину в пятницу. Но природа решила разбавить однообразную погоду недели и наслать дожди с грозами на территорию всей страны.

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По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в течение дня, в пятницу, 11 августа, осадки пройдут во всех областях и регионах. Готовимся к дождям, грозам и шквалам.

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +21+23 градуса.

В Северных областях ночная температура воздуха +13 +15 градусов, дневная +21 +23 градуса.

В Центральных областях ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +23+25 градусов.

В Южных областях ночная температура воздуха +18+20 градусов дневная +27+29 градусов.

В Восточных областях ночная температура воздуха +21+22 градуса, дневная +26+28 градусов.

В Крыму ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +27+29 градусов.

Фото: Погода 11 серпня / meteo