Идет холодный атмосферный фронт. Чем закончится весна и как начнется лето — интервью с метеорологом 26 мая, 17:53 NV Премиум Неустойчивая атмосфера и кратковременные дожди: в Укргидрометцетре поделились прогнозом погоды на следующую неделю и рассказали, каким будет начало лета (Фото:Vladyslav Sodel / Alamy via Reuters)

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха — о погоде в последние дни мая и первые дни июня.



Расскажите о синоптической ситуации на следующую неделю, а это у нас конец весны и начало календарного лета. Что нас ждет в эти дни?

Следующая неделя у нас, например, для западных и северных областей начнется с такого небольшого, но снижения температуры. Потому что в течение выходных через территорию Украины будет проходить холодный атмосферный фронт. Он не слишком активен, но, тем не менее, он повлечет за собой осадки. Например, на выходных ночью завтра в западных, юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, а днем — по всей территории Украины, кроме большинства западных областей. И, соответственно, за этим последует постепенное поступление прохладного воздуха с севера и северо-востока, и поэтому несколько снизится температура. Не сильно, конечно. Потому что если сейчас у нас +11…+16 ночью и до +26 днем, то потом для большинства северных и западных областей начало следующей недели будет таким: +6…+11 ночью, а днем +18…+23. Немножко свежее. Остальная территория страны этого снижения особо не почувствует, там остается +11…+16 в ночные часы и в дневные +21…+26 градусов.

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Осадки, все же, больше мы ожидаем на выходных. Но потом — 28−29 мая — будет преобладать погода без осадков. Только в южной части там еще могут быть местами кратковременные дожди и отдельные грозы.

30 мая также в южной части и восточной и карпатском регионе кратковременные дожди и грозы могут быть, остальная территория без осадков. 31 мая местами по Украине есть вероятность осадков, но такая нестабильная атмосфера над всей территорией страны будет.

Стабильного поля высокого давления 31 числа мы не ожидаем, но все равно такая погода с отдельными локальными грозовыми дождями может быть. В действительности их будет немного, и большую часть времени будет преобладать солнечная погода. Вот у нас яркий пример — последние несколько дней на Киевщине, в частности вчера на левом берегу, в Борисполе особенно, выпало более 20 мм осадков, а в Киеве в то же время ни одного.

Поэтому да, они очень локальные, но, скажем, предсказать где именно будет развитие этого конвективного облака, пока нереально. Буквально за несколько часов мы видим, конечно, но заранее сказать невозможно. В большинстве западных областей будет преобладать солнечная погода. Там будет происходить влияние антициклона с северо-запада. То есть поле несколько повышенного давления, поэтому у них немножко спокойнее ситуация, но все равно большинство территории страны будет пребывать в таком размытом барическом поле, когда нет четко выраженных процессов, неустойчивая атмосфера, конвективные явления, особенно в дневные часы, когда уже поверхность прогреется, начинает «парить», и иногда могут развиваться такие локальные грозовые облака.

Как долго будет держаться такая неопределенная ситуация?

Трудно сказать, что она как-то изменится в ближайшее время. Нет такого, чтобы был какой-то мощный антициклон и совсем не было таких конвективных процессов, но и активных грозовых фронтов, таких чтобы проходили через всю территорию страны, тоже не наблюдаем. Поэтому конечно, будут такие районы, где и не пройдут осадки в эти дни, и такая большая вероятность по западу и по северу. Но пока что на первые числа июня такие локальные отдельные очаги могут быть. Но это лето, и это не плохо. Ведь засушливая погода с мощным антициклоном — это не очень хорошо, потому что уже аграрии говорят, что если в большинстве областей не будут идти дожди на полях, то это негативно повлияет на культуры. Осадки нужны.

Может все это звучит так, как будто нас ждет много дождей, но в действительности большую часть периода будет светить солнце, ведь дожди если и будут, то локальные и кратковременные. Летний дождь — он может быть 15 мин в день, а остальное время — солнце. Но мы должны сказать, что такая вероятность есть.

Возможны ли грады, шквалы ветра в ближайшее время?

Ближайшая перспектива — это у нас на завтра, на субботу есть штормовое предупреждение что у нас как раз по стране кроме западных областей грозы, и в отдельных районах могут быть шквалы — усиление ветра во время грозы. Это центральные области, даже Киевская, немного северные и частично южные. Как раз в дневные часы здесь будет пролегать атмосферный фронт с северо-востока на юго-запад. Настолько интенсивного развития конвективных явлений, чтобы был град, мы не ожидаем.

Изменится ли как-то погодная ситуация с началом июня?

Кардинальных изменений не ожидается, единственное, еще больше уменьшится интенсивность локальных кратковременных дождей. Но в целом такая тенденция сохраняется. Температура будет оставаться на уровне +12…+14 ночью и +24…+26 градусов днем.

Какие у вас на сегодня есть доступные прогнозы на грядущее лето?

В июне среднемесячная общая температура по территории страны будет на один-полтора градуса выше нормы. И, традиционно, лето всегда контрастное. Те же кратковременные дожди могут за день или за полчаса «вылить» месячную норму. Поэтому неравномерное распределение осадков является обычным для лета.

При этом мир сейчас пребывает на этапе изменения глобальных процессов, происходящих в Тихом океане. Речь идет об Эль-Ниньо, который в этом году начинает развиваться и идет на смену Ла-Нинья. Это влияет на погодные процессы в планетарном масштабе.

До этого три года царил Ла-Нинья, когда же развивается противоположное явление в сочетании с другими глобальными процессами (потепление), изменениями климата, то есть вероятность, что следующие 5 лет будет ощутимо жарче. По мнению мирового сообщества, снова возможны какие-то рекордно высокие значения температуры в летнее время с 2023 по 2027 годы. Но пока мы в нейтральной такой фазе, ведь соответствующие процессы начнут развиваться посреди лета, поэтому мы сполна это почувствуем уже летом следующего 2024 года. Но даже в этом году, если июнь и июль на 1−1,5 градуса будут выше нормы, то в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше нормы. Немного жарче будет. Но это такое общее наблюдение на всю территорию страны. Для каждого региона надо смотреть отдельно на декаду вперед.