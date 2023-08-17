«Синоптический рахат-лукум». Синоптик сообщила о приятных особенностях погоды в ближайшее время 17 августа, 16:32 Жара и возможность поймать прохладу (Фото:dovapi / depositphotos)

Жара, которую принес антициклон в начале недели, продолжает царить в полную мощь, но кое-что изменилось.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила об особенностях погоды в ближайшее время. По ее словам, настоящим спасением от жары станут ночи, в течение которых мы сможем насладиться комфортным свежим воздухом.

Видео дня

«Зрелое лето в Украине роскошествует.

Просто какой-то синоптический рахат-лукум!

Если день жаркий, то ночью можно открыть окно и замечательный свежий воздух с температурой +15 +19 градусов заполнит спальню (если соседи снизу не наполнят вашу уютную спальню сигаретным дымом)) и некоторые даже уже укрываются теплее.

День действительно жаркий. И сегодня, и завтра.

18-го августа температура воздуха ожидается в Украине в пределах +29+33 градусов.

А ночью, как я уже упоминала, предполагаются комфортные освежающие +15+19, на юге +18+22 градуса. Осень близко)

Дождей в большинстве областей страны не видно завтра (антициклон), только на Закарпатье местами немного покапает и погремит.

Ветер восточного и северо-восточного направлений, небольшой или умеренный.

В Киеве завтра также погода без особых изменений — сухо, солнечно, жарко, ночью +18, около +30 градусов.

Так будет и на Спаса, 19-го августа, и в воскресенье, 20-го августа.

Август не уходит, а бежит — мы уже за ним подбегаем, но скоро все равно лето уедет на дальние села до следующего года".

Фото: Наталья Диденко / facebook