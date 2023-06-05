«Кое-где с грозовой деятельностью». Синоптик предупредила об особенностях погоды до конца недели 5 июня, 12:53 Без жары, но с дождями (Фото:Iqbal farooz / pexels)

По предварительным прогнозам синоптиков на месяц, не стоит рассчитывать на особую жару в июне, не будет ее и на этой неделе.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о погоде на этой неделе. По ее словам, с понедельника до воскресенья в стране будет преобладать погода без осадков. Исключением станут западные области с кратковременными дождями и грозами.

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«Сначала будет преобладать гребень антициклона, что повлечет такую погоду с прояснениями, малооблачную, а потом уже 6−7 июня будет размытое поле, неустойчивая атмосфера, и вот эти конвективные процессы могут появляться время от времени. В Карпатах и в западных областях — местами с грозовой деятельностью. И также днем 5 июня в северных областях могут быть кратковременные дожди и местами грозы. Нестабильная атмосфера, но в целом будет преобладать погода без осадков.

С 5 июня снова пойдет повышение температуры до +21+26 градусов в большинстве регионов. Так, 6−7 июня температура по всей территории страны ночью будет +8+14 градусов, днем +20+26 градусов. То есть жары нет, довольно комфортно, особенно в утренние часы.

8−10 июня в западных областях местами кратковременные дожди и грозы, остальная территория — преимущественно без осадков. Температура ночью остается на уровне +8+14 градусов. На юге, на побережье морей несколько теплее — до +17 градусов в ночные часы.

В северных, западных и восточных областях в дневные часы в то время уже будет +20 +26 градусов.

Теплее всего будет в конце недели. Закарпатье, южные области — там воздух прогреется местами до +29 градусов.

10 июня еще будет оставаться такая нестабильная атмосфера, 11 числа еще в северных и центральных областях местами кратковременные дожди могут быть, локальные такие. Остальная территория без осадков. Классическая летняя погода, без жары".