«Будет сильный ветер». Синоптик рассказала о нюансах погоды в выходные и предупредила, когда ударят холода 7 июля, 17:31 Переменная облачность и сильный ветер (Фото:casarda / depositphotos)

Прогнозируемое снижение температуры воздуха уже начало радовать тех, кто не переносит жару.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, дала прогноз погоды на выходные и предупредила, когда на следующей неделе ударят холода.

«Выходные.

Жара уже будет убегать отовсюду.

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Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины составит 8−9 июля прекрасные +23+28 градусов.

Только завтра, в субботу, еще задержатся +30+32 градуса местами на востоке и юго-востоке.

Дожди с грозами ожидаются 8-го июля на Левобережье Украины, 9-го июля в большинстве областей будет сухо, лишь на востоке и в Крыму пройдут локальные грозовые дожди.

Важный нюанс!

На выходных порывы северного ветра могут достигать штормовых значений. По-человечески — будет сильный ветер.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с комфортной температурой воздуха +23+26 градусов.

Разве что ближайшей ночью есть вероятность кратковременного дождя с грозой. И все.

В Киеве выходные будут ветреными, будет задувать с севера.

На следующей неделе жара явно не в любимчиках у атмосферы, а во вторник на севере, на северо-западе и в центральных областях вообще «ударят» холода, ожидается там 11-го июля, страшно сказать, +18+22 градуса!

Но это ненадолго".