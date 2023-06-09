Снова штормовое. Синоптики предупредили о непогоде в нескольких областях

9 июня, 09:01
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Штормовое предупреждение в трех областях (Фото:Patryk_Kosmider / depositphotos)

Штормовое предупреждение в трех областях (Фото:Patryk_Kosmider / depositphotos)

Прогнозы погоды заранее предупреждали об ухудшении погоды до конца недели.

На сегодня синоптики сделали штормовое предупреждение.

Особенно осторожными во время пребывания на улице необходимо быть жителям трех областей.

Под первый уровень опасности сегодня попали три области

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  • Ивано-Франковская
Укгидрометцентр / facebook
Фото: Укгидрометцентр / facebook

В западных и частично северных областях сегодня пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалистым ветром. Температура воздуха при этом значительно не снизится. Только на Львовщине, Ивано-Франковщине и на Закарпатье будет свежее, +20 +24 градуса.

На остальных территориях — без осадков. Ожидается юго-восточный, умеренный ветер. Температура воздуха завтра в течение дня ожидается высокой, +24+28 градусов.

В Киеве существует вероятность небольшого дождя и очень теплая погода до +28 градусов.

10 июня, в субботу, почти на всей территории страны пройдут умеренные дожди, в Крыму они будут значительными. Местами возможны грозы и шквалы. Ветер северо-восточный 7 — 12 м/с. Дневная температура воздуха +23+28 градусов, ночная +13+18 градусов.

11 июня, в воскресенье, будет наблюдаться неустойчивая дождливая погода с грозами в западных, юго-восточных областях и в Крыму. Остальные регионы без существенных осадков. Температура воздуха снизится. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с., дневная температура воздуха +18+23 градуса, ночная +10+15 градусов.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Погода Штормовое предупреждение Погода в Киеве погода в Украине

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