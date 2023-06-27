После обеда штормовое. Синоптики предупредили, где сегодня днем пройдут дожди с грозами и где осадки будут завтра

27 июня, 09:11
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Штормовое предупреждение (Фото:BrianAJackson / depositphotos)

Штормовое предупреждение (Фото:BrianAJackson / depositphotos)

В Украине продолжает царить неустойчивая погода и приближается самый прохладный день недели.

Сегодня днем во многих областях страны синоптики объявили штормовое предупреждение. Грозовые дожди и штормовой ветер, по предупреждению специалистов, разгуляются в западных, восточных, северо-восточных, а также в Винницкой и Житомирской областях. Объявлен І уровень опасности.

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Укргидрометцентр / facebook
Фото: Укргидрометцентр / facebook

Завтра, 28 июня, по предварительным прогнозам синоптиков, самый прохладный день недели.

В западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди с грозами. Температура воздуха днем +20+22 градусов, ночью +12+13 градусов.

В центральных областях малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем +22+24 градусов, ночью +14+19 градусов.

В южных областях солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем +26+28 градуса, ночью +16+20 градус.

В восточных областях облачно с прояснениями, местами дожди с грозами. Температура воздуха днем +23+25 градусов, ночью +13+18 градусов.

В Крыму и на юге Донбасса солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем +26+28 градусов, ночью +19+20 градусов.

Укргидрометцентр / meteo
Фото: Укргидрометцентр / meteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода Штормовое предупреждение погода в Украине

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