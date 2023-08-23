Капризы погоды. Штормовое предупреждение в День флага и почти без осадков в День Независимости Украины 23 августа, 08:27 Погода в День флага и День Независимости Украины (Фото:muha04 / depositphotos)

Сегодня прохладные массы скандинавского циклона будут бушевать в нескольких регионах, где синоптики объявили штормовое предупреждение.

Погода сегодня, в День нашего флага и завтра, в День Независимости Украины, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра будет с небольшими капризами.

Сегодня в западной части страны объявлено штормовое предупреждение, завтра осадки возможны лишь в нескольких областях, а в целом установится преимущественно ясная замечательная погода.

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Штормовое предупреждение с І уровнем опасности в среду, 23 августа, объявлено во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, где пройдут значительные дожди с грозами. Средняя ночная температура воздуха там +15+18 градусов, дневная +25+27 градусов. На остальной территории страны переменная облачность, средняя ночная температура +15+18 градусов, дневная +24+29 градусов, на юге +30+33 градуса.

Фото: UkrHMC / facebook

Погода в четверг, 24 августа, будет радовать дневной температурой до +30 градусов. Незначительные осадки пройдут лишь в нескольких областях.

В Западных областях переменная облачность, местами осадки. Средняя ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +24+26 градусов.

В Северных областях местами осадки. Ночная температура воздуха +13+16 градусов, дневная +24+27 градусов.

В Центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+30 градусов.

В Южных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +28+30 градусов.

В Восточных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +13+20 градусов, дневная +24+29 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +28+30 градусов.

Фото: Погода 24 августа / meteo