Грозы и шквалы. Синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня в восьми областях 2 июня, 10:28 Холодный атмосферный фронт с грозами (Фото:Рейчел Саннер / unsplash)

Сильные дожди, грозы и шквалы сегодня почувствуют в восьми областях Украины.

Синоптики Укргидрометцентра объявили на сегодня штормовое предупреждение, которое охватит запад нашей страны. Там ожидаются грозовые дожди и шквалы 15−20 м/с.

Под I уровень опасности, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 2 июня, попали области

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Львовская

Тернопольская

Хмельницкая

Ивано-Франковская

Закарпатская

Волынская

Ровенская

Черновицкая

Фото: Укргидрометцентр / facebook

Ранее синоптики предупреждали о надвигающемся холодном атмосферном фронте с дождями и грозами, который будет продвигаться по Украине начиная с ее западной части и севера со 2 июня. Ночью на субботу он уже будет двигаться дальше к центральным областям и в восточном направлении. Сначала он будет в виде грозовых дождей, местами это могут быть отдельные шквалы и усиление ветра. В отдельных районах даже может быть град.

После того, как атмосферный фронт пройдет через территорию Украины, 2−3 числа, начнется забег более прохладной воздушной массы из северных широт. Дневная температура воздуха снизится до 18−23 градусов, ночная до 10−17, в западных и северных областях до 7−12 градусов.