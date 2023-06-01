Не очень приятные, но весьма нужные. Синоптик предупредила о серьезных дождях в ближайшее время
Надвигается холодный фронт с дождями (Фото:Виктор Смоляк / unsplash)
Холодный атмосферный фронт, который начнет распространяться по территории Украины уже завтра, принесет за собой дожди.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о последствиях действия атмосферного фронта, который приближается и посоветовала радоваться абсолютно всем явлениям природы.
«В пятницу в Украину придет атмосферный фронт.
Он наконец принесет более серьезные дожди.
Дожди будут с грозами, порой ливневого характера.
Проходить осадки будут вместе с фронтом, разумеется.
Сначала на западе Украины, в течение дня и до вечера — на севере и в большинстве центральных областей. Карта.
Однако юг, Днепропетровщина, Полтавщина, Кропивницкий с районами и восточные области — без осадков. Разве что в Приазовье — локальный дождь.
Температура воздуха будет высокой, +23+28 градусов.
Немного похолодает завтра на Волыни и Ровенщине, а 3−4 июня это похолодание охватит значительную часть Украины.
В Киеве 2-го июня в течение дня до +27 градусов, дожди с грозой предполагается вечером в пятницу.
В субботу-воскресенье в столице снизится температура воздуха, без существенных осадков.
Лето началось тяжело.
Но все же пусть оно солнцем, обильными дождями и щедрой красотой природы помогает нам держаться, хоть и волноваться, но не бояться.
Потому что российскую мерзость рано или поздно растопит, она исчезнет, как роса на солнце, а наша страна, несмотря ни на что, всегда будет цвести".