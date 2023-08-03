Самая жаркая область. Синоптик рассказала про погоду завтра и планируемую прохладу в ближайшие дни 3 августа, 17:32 Приближается жара до +40 градусов (Фото:filmfoto / depositphotos)

К Украине приближается сильная жара, которая считается таковой по метеорологическим характеристикам начиная с +35 градусов.

Синоптик Наталья Диденко, специально для NV, рассказала о капризах погоды до конца текущей недели и в начале новой. По ее словам, жара, которая вот-вот раскалит почти всю страну, не задержится надолго. Уже после понедельника можно рассчитывать на комфортную температуру воздуха.

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Сегодня утром увидела сообщение, что из-за непогоды кратковременно отключалась магистральная линия электропередачи на Харьковщине. Потребители говорят, что без света не сидели. В Минэнерго об этом сообщают. Но из-за неблагоприятных погодных условий обесточились 32 населенных пункта в пяти областях Украины. Скажите, пожалуйста, сколько это все будет продолжаться? И когда наконец будет тепло?

Эти обесточивания, насколько я понимаю, произошли из-за деятельности атмосферного фронта, который обусловил сильные ливни и грозы, шквальные усиления ветра. У нас грядущая синоптическая ситуация противоположного происхождения. Если это были атмосферные фронты, связанные с циклоном, то будет антициклональный характер погоды, то есть осадков не предвидится в ближайшие выходные. Сегодня у нас четверг, конец недели у нас будет преимущественно сухим. Но к нам идет жара, и не просто жара, а сильная жара. И попутно напомню, что жара — это 30−34 градуса, а сильная жара по метеорологическим характеристикам начинается с 35 градусов. И вот в пятницу, субботу и воскресенье у нас будет такая температура воздуха, как говорится, на любителя. Максимальная температура в большинстве областей будет достигать 30−37 градусов. На юге и на востоке 37−39. И конечно, это испытание для нас такое будет, наверное, непростое. За исключением тех, кто любит жару. Я, например, знаю таких людей. Что касается осадков, то они более вероятны на западе, и именно поэтому жители западных областей не будут чувствовать сильной жары. Там температура воздуха будет ниже, я бы сказала, более милосердной. Но поскольку наш украинский климат или подсолнечник лучший в мире, то даже и эта жара будет непродолжительной. Фактически пятница, суббота, воскресенье. А с понедельника, вторника постепенно уже градусы будут снижаться.

Итак, жара на выходных, а с понедельника снова прохладнее?

Да. В понедельник еще останется высокая температура воздуха, очень высокая в восточной части страны. Но уже в целом жара ослабнет. Но даже и на востоке во вторник-среду также уже температура воздуха станет значительно комфортнее.

Чем объясняется такая переменчивая погода нынешнего августа? И насколько это типичная ситуация для Украины?



У нас сегодня 3 августа, поэтому говорить о том, что погода переменчива в августе я бы не спешила. Потому что все-таки в августе значительно больше дней. И какие-то там итоги будем подводить в начале сентября. 1 и 2 августа — нормальная абсолютно погода, замечательная температура воздуха, какие-то отдельные дожди. Там, где произошли сильные ливни, прошлись грозы и град — это абсолютно типичное явление, такие летние процессы. Поэтому я не могу сказать, что у нас погода какая-то не такая.

То есть август еще будет разным и еще будет теплым?

Самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, что все-таки такая жара не всегда для нас комфортна и приятна. Поэтому всегда избегайте прямых солнечных лучей, за детьми, за старшими людьми также следите, чтобы надевали какие-то панамки на голову, потому что на выходные очень много людей выезжают, и все сейчас, наверное, рванут к рекам, озерам, услышав о высокой температуре воздуха. Но аж такая жара не очень будет способствовать хорошему самочувствию. Поэтому это надо, конечно, учитывать.

О Европе поговорим. Очень жарко там сейчас, в частности читала об Италии свежие сообщения, температурные рекорды. И так, наверное, каждое лето происходит. Расскажите, пожалуйста.

Там действительно продолжается очень жаркая погода. Но опять же, я смотрю, например, что в ближайшее время, вот я даже уже посмотрела, 6 августа Украина будет значительно жарче, чем Италия, Франция или даже Балканы, где завтра вообще будет невероятная жара. Поэтому жара все-таки чувствует эти еще далекие, но тем не менее дыхание осени. И поэтому пока останется очень жаркой Португалия и Украина. Вот буквально в ближайшие дни. Но в дальнейшем все уравновесится. Поэтому говорить сейчас уже о сильной жаре на юге я бы не спешила. Завтра останется юг Италии, Сицилия, Португалия, Балканы. Самыми жаркими завтра будут Румыния, Молдова и даже часть нашей Украины, Черновицкая область завтра будет самой жаркой в Украине. Это один день.