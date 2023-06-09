«Кому-то выходные, а кому-то — не погуляешь». Синоптик предупредила об ухудшении погоды в ближайшие дни 9 июня, 17:32 Ухудшение погоды с сильным ветром (Фото:kubais / depositphotos)

После теплого и солнечного дня на большинстве территорий страны сегодня, в ближайшие дни произойдет контрастная смена погоды.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о резкой смене погоды на выходных и акцентировала где именно, погодные условия будут наиболее невыносимыми.

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«Летние выходные кому-то выходные, а кому-то — не очень погуляешь.

10−11 июня в Украине погода будет неустойчивой.

Периодические локальные дожди, возможны грозы.

Завтра на востоке — без осадков.

При грозах возможно шквалистое усиление ветра и ливни.

Важный акцент!

11-го июня в Херсонской и Николаевской областях есть вероятность сильных ливней!

Температура воздуха.

Здесь также пестрая картинка.

В течение дня в субботу ожидается +25 +30 градусов, на западе и севере +20 +25 градусов (на Сумщине до +27 градусов).

В воскресенье в западных и северных областях Украины предполагается похолодание, до +14+20 градусов.

На остальной территории Украины 11-го июня +20+25 градусов, в Одесской области до +29 градусов.

Ветер будет преобладать с востока, северо-востока, умеренный.

В субботу на севере и западе, а в воскресенье по всей Украине ожидается сильный ветер — осторожно!

В Киеве в течение 10−11 июня местами кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье — сильный ветер!

Температура воздуха завтра +25 градусов, в воскресенье предполагается ощутимое похолодание, до +18+20 градусов, временами и ниже.

Еще раз — в Киеве в воскресенье сильный ветер и похолодание".