Дайте прохлады! Синоптики рассказали, с каких регионов начнется снижение температуры воздуха в понедельник 6 августа, 06:33 Прохлада и дожди в нескольких областях (Фото:Искусственный интеллект/Bing, NV)

После нескольких жарких дней особенно сильно хочется получить глоток свежего воздуха, в понедельник это удастся сделать жителям нескольких регионов.

Синоптики Укргидрометцентра сделали прогноз погоды, в котором сообщили откуда в стране начнется похолодание. В понедельник температура воздуха начнет снижаться в нескольких областях.

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Какая погода будет в понедельник, 7 августа

В Западных областях дожди с грозами и шквалами. Средняя ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +22+24 градуса.

В Северных областях дожди, грозы, местами со шквалами. Ночная температура воздуха +21+24 градусов, дневная +26+33 градуса.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +25+34 градуса.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +20+24 градуса, дневная +28+38 градусов.

В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +18+22 градуса, дневная +23+27 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +36+38 градусов.

Фото: Погода 7 августа / meteo