Адская суббота. Синоптики предупредили, кому сегодня будет сложнее других переносить жару 5 августа, 06:35 Страшная жара и духота в нескольких областях (Фото:Dimaberlin / depositphotos)

Сильная августовская жара сегодня в течение дня будет испытывать всех на выносливость.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили о высокой температуре воздуха сегодня на всей территории страны. В западных регионах жара станет невыносимой из-за грозовых дождей, которые вместо облегчения принесут духоту и повышенную влажность.

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Какая погода в Украине ожидается сегодня, в субботу, 5 августа



В Западных областях дожди с грозами и шквалами. Средняя ночная температура воздуха +16+20 градусов, дневная +29+33 градуса.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19+22 градуса, дневная +31+34 градуса.

В Центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18+23 градуса, дневная +31+35градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +20+23 градуса, дневная +34+36 градусов.

В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+23 градуса, дневная +31+36 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +33+35 градусов.

Фото: Погода 5 августа / meteo