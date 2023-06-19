«Будет намного теплее». Синоптик рассказала о настоящем лете в течение недели и предупредила, где будет немного прохладнее 19 июня, 08:24 Наступило настоящее лето (Фото:martinsvanags / depositphotos)

Наступившая неделя будет радовать настоящим летним теплом по всей стране.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о погодной ситуации на этой неделе и порадовала информацией о том, что, наконец, в Украине установилось настоящее летнее тепло.

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«По сравнению с предыдущей неделей эта, конечно, будет намного теплее, как мы и прогнозировали. Произошло повышение температуры по всей территории Украины. Поступили более теплые воздушные массы. И теперь температурный режим в дневные часы будет преобладать по большинству областей в пределах +25…+30 градусов в ближайшие несколько дней. 20−21 июня уже даже +23…+29. И если уже смотреть на конец следующей недели, то это будут значения +23…+29, на юге даже местами до 32 градусов тепла может прогреться приземный слой воздуха.

Однако 24 июня, можно сказать, что в западной части, а 26-го на территории западных и северных областей немножко ниже температура, +25. То есть все же определенные колебания будут, жары аномальной не предвидим, но это настоящая такая летняя температура. Как мы и предполагали, последняя декада июня будет теплее. Первые две были более такие прохладные, комфортные, а теперь возвращается настоящее лето. Ночная температура также довольно высокая — +14…+19 в большинстве регионов, на побережье местами до +21″.