Жара приближается. Какую температуру принесет потепление и где в ближайшие дни будет +30 градусов 14 июня, 09:29 Летнее тепло и жара (Фото:ccat82 / depositphotos)

Сегодня долгожданное солнце порадует большую часть страны летним теплом, а до конца недели местами в самые теплые дни температура воздуха будет +30 градусов.



Синоптики предупреждали о стремительном повышении температуры воздуха со среды 14 октября и солнце не замедлило подтвердить их прогноз. На большей территории страны сегодня летнее тепло, градус которого в дальнейшем будет только повышаться. Например, сегодня средняя дневная температура воздуха по Украине +20+26 градусов, а с завтрашнего дня она уже будет +23+29 градусов.

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В Киеве сегодня переменная облачность. Ночная температура воздуха +12 градусов, дневная +23 градуса. Самыми теплыми днями до конца недели будут суббота и воскресенье с ночной температурой воздуха +17+18 градусов и дневной +27 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре сегодня облачно, будет дождливо. Ночная температура воздуха +16 градусов, дневная +19 градусов. Самым теплым днем до конца недели будет воскресенье с ночной температурой воздуха +19 градусов и дневной +28 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове сегодня облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +15 градусов, дневная +23 градуса. Самым теплым днем до конца недели будет воскресенье с ночной температурой воздуха +17 градусов и дневной +30 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе сегодня переменная облачность. Ночная температура воздуха +16 градусов, дневная +26 градусов. Самым теплым днем до конца недели будет четверг с ночной температурой воздуха +17 градусов и дневной +27 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове сегодня облачно, будет дождливо. Ночная температура воздуха +12 градусов, дневная +20 градусов. Самыми теплыми днями до конца недели будут среда и четверг с ночной температурой воздуха +12 +13 градусов и дневной +20 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo